ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Изтече видео от катастрофата с много коли близо до "Витошка"!
На него се вижда как виновният шофьор се врязва с бясна скорост в паркираните коли. Припомняме, че по информация на свидетели той е твърдял, че е карал само с 50 км/ч. Видимо от кадрите - това е лъжа.
"Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало", разказа пред медиите свидетел.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
12:50 / 03.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги ин...
11:05 / 03.11.2025
До няколко години повече от една трета от общините в България ще ...
10:25 / 03.11.2025
Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до бъ...
10:08 / 03.11.2025
Според специалистите от всички видове домашно приготвени консерви...
09:40 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS