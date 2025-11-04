Шофьорът, помел 6 коли в София, е бил с 1,52 промила алкохол в кръвта

© Facebook Водачът се е движел на прав участък от пътя, като е навлизал и в съседна пътна лента в същата посока и реализира пътнотранспортно произшествие с шест паркирани автомобила, вследствие на което са нанесени значителни материални щети. На място незабавно е изпратен екип на "Пътна полиция“, който е извършил проби за алкохол и наркотици. Това заяви пред журналисти старши инспектор Георги Митев от отдел "Пътна полиция" към СДВР по повод катастрофата от неделя близо до "Витошка".



По думите му на място е извършена проба за наркотици, която е отрицателна, а пробата за алкохол е отчела 1,61 промила в издишания въздух.



"Шофьорът е задържан в срок от 24 часа", допълни Митев.



Той каза, че през 2018 г. свидетелството му за управление е било отнето, след като е шофирал под въздействието на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца.



"Вече имаме резултатите от кръвната проба за алкохол. Поради тази причина вчера повдигнахме обвинение на лицето, че управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,52 промила", съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.



"СРП задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража“, допълни той.



Според първоначалните данни шофьорът се е движел с превишена скорост на булеварда.