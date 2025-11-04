ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорът, помел 6 коли в София, е бил с 1,52 промила алкохол в кръвта
По думите му на място е извършена проба за наркотици, която е отрицателна, а пробата за алкохол е отчела 1,61 промила в издишания въздух.
"Шофьорът е задържан в срок от 24 часа", допълни Митев.
Той каза, че през 2018 г. свидетелството му за управление е било отнето, след като е шофирал под въздействието на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца.
"Вече имаме резултатите от кръвната проба за алкохол. Поради тази причина вчера повдигнахме обвинение на лицето, че управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,52 промила", съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
"СРП задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража“, допълни той.
Според първоначалните данни шофьорът се е движел с превишена скорост на булеварда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Невиждани сцени в наш ресторант
08:05 / 04.11.2025
Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй"!
08:03 / 04.11.2025
И днес промяна в организацията на движението на АМ "Тракия"
08:02 / 04.11.2025
Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за пока...
08:06 / 04.11.2025
Корнелия Нинова: Живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Среднощен инцидент на магистрала "Тракия" в пловдивския участък
21:43 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS