Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чужда жена
Автор: Нели Гергьовска 15:18
©
виж галерията
Обвинените за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан вече са четирима, стана ясно на заседанието на Окръжен съд – Смолян, на което прокуратурата иска налагане на мярка "задържане под стража“, предаде "Фокус“.

Досега обвинения за умишлено убийство бяха повдигнати срещу трима млади мъже на възраст между 22 и 26 години от област Кърджали. Младият мъж бе открит в сряда в коритото на реката до бившия "Винпром“ на изхода на града в посока Златоград. Кабаджов е починал от тежки рани след възникнал бой между две групи. Почти всички обвинени мъже са ММА-бойци. Сред тях има двама, които са преди време са имали условна присъда.

Очаква се в хода на заседанието да бъдат изнесени повече подробности за ролята на новопривлечения обвиняем и за хода на разследването.

Припомняме, че Кабаджов е изпращал нежелани съобщения на момиче, а приятелят на момичето от Кърджали пожелал той да престане да я безпокои. След това те се уговорили да се видят в Мадан, като и от двете страни имало приятели на двамата мъже.

След възникналия бой мъжете, биейки се претъркулват по стръмен склон към долната улица, където побоят продължил. Пострадалият изпада в безпомощно състояние и при опит да се изправи, губи равновесие и пада от около 15 метра в реката. След подаден сигнал от гражданин, полицията и спешната помощ, пристигнали на място, констатирали смъртта на младия мъж. Веднага последвали заградителни мероприятия и извършителите са задържани с бус край село Бял извор, Кърджалийско.

"Делото е на 48 часа и вече има над 300 страници материали. Внесли сме искане в съда за задържане и на четиримата. Извършеното е много и предстоят още действия. Назначена е тройна медицинска експертиза, както и още пет медицински, множество ДНК, лицево-идентификационни и други експертизи. Предстоят още действия и да установим евентуално нови лица, участвали в побоя. Причината за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма“, коментира прокурор Илиев. Той се въздържа от коментар от какво е причинена, преди да има експертно заключение.

Защитата на обвинените настоява те да бъдат пуснати под домашен арест. По-късно днес Окръжният съд – Смолян, който гледа мярката при закрити врати, ще се произнесе.


теб май не те рисуват , ами те редуват ,сега и тях така !
Луди рязани карабини.Толкова се карат за една жена.Да се бяха ресували хем тя доволна хем те.Няма да се изтърка я.
