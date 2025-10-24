Излезе окончателната присъда за убиеца на Ферарио Спасов

© След окончателно решение на ВКС Начо Пантелеев ще изтърпява наказание "лишаване от свобода“ за срок от 9 години за причиняването при управление на МПС на смъртта на Ферарио Спасов през 2023 г., става ясно от решението на съда.



Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение от 12.06.2025 г., постановено от Апелативен съд – Велико Търново. Решението е окончателно.



Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Начо Пантелеев срещу решението на въззивния съд.



Подсъдимият Начо Пантелеев е признат за виновен в това, че на 11 ноември 2023 г. при управление на моторно превозно средство (МПС) нарушил правилата за движение по пътищата, движейки се със скорост 165 км/ч при разрешена скорост за движение извън населено място 90 км/ч.



Той е предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещия се в същата посока към Велико Търново лек автомобил, управляван от Ферарио Спасов, с което по непредпазливост причинил смъртта му, като деянието представлява особено тежък случай.