|Излезе окончателната присъда за убиеца на Ферарио Спасов
Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение от 12.06.2025 г., постановено от Апелативен съд – Велико Търново. Решението е окончателно.
Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Начо Пантелеев срещу решението на въззивния съд.
Подсъдимият Начо Пантелеев е признат за виновен в това, че на 11 ноември 2023 г. при управление на моторно превозно средство (МПС) нарушил правилата за движение по пътищата, движейки се със скорост 165 км/ч при разрешена скорост за движение извън населено място 90 км/ч.
Той е предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещия се в същата посока към Велико Търново лек автомобил, управляван от Ферарио Спасов, с което по непредпазливост причинил смъртта му, като деянието представлява особено тежък случай.
