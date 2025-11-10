Изключителен жест от непознат в памет на Сияна

© Facebook Бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов сподели затрогващ жест в памет на дъщеря му.



Бащата споделя, писмо, което е открил на лобното място на загиналото момиченце. Писмото било придружено от плюшено мече с история. Ето какво гласи написаното:



Това е Пухчо - моето любимо плюшено мече от детството…



Вече пораснах, но той носи в себе си



най-нежката, топла част от мен.



И сега го оставям на теб, Сиянка…



Защото ти не успя да доиграеш своето детство.



Никога няма да бъдеш забравена.



"Мечето е прибрано и е в галерията на Сияна, нямаше как да го оставя на пътя.



Благодаря от сърце!", пише във Фейсбук Николай Попов