Изгорял захранващ блок в АЕЦ "Козлодуй"

© За изгорял захранващ блок на I система за безопасност на пети блок на АЕЦ "Козлодуй" научи "Фокус" от собствени източници.



Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна. Случаят е от вчерашния ден. Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна.