|Изчисляват инфлацията по нов начин
Националната статистика след влизането в еврозоната
Нищо съществено няма да се промени във формулата за изчисляване на инфлацията. Има някои акценти от типа на това, че освен общата инфлация трябва да има разбивка за някои групи. "От статистическа гледна точка няма голяма разлика между това да си член на ЕС в еврозоната и извън нея“, коментира гостът.
Изминалата година беше ключова за статистиката, защото през август месец беше променен Законът за статистиката, за да бъде реализирана единната входна точка, през която фирмите трябва да входират междинни отчети. "Това отвори вратите от 01.01.2027 г. да бъде реализирана технически възможността за подаване на годишни отчети само на едно място – в НСИ. В момента фирмите подават своите оферти за разработване на ИТ системата.
Членство на НСИ в ОИСР
НСИ стана пълноправен член на комитета по статистика – това е един от първите комитети в ОИСР. Работим не само за Евростат, но и ОИСР, ООН и други. Беше наистина интензивна година. Това членство означава, че българската статистика е оценена на изключително високо ниво. Имаше две посещения от ОИСР на място и получихме много висока оценка за нашата работа.
"Ако отворите новият сайт на НСИ, вече може да видите календара за разпространение на информацията за година напред“, отбеляза доц. Атанасов. Разбира се, продължаваме и борбата с подвеждащата и невярна статистика. Най-големият проблем идва от неразбирането на статистиката. Например, нека вземем инфлацията – много хора не вярват колко точно е инфлацията. Вдигането на инфлацията означава ръст на цените, но забавянето й не е равнозначно на намаляване на цените, а на по-бавен ръст.
Какво предстои за НСИ през 2026 г.?
През 2026 г. за НСИ предстои единната входна точка, която е най-важният ни проект. Вече споменахме и флаш инфлацията, която ще бъде обявена през първите дни на февруари месец. "Не бива да забравяме, че НСИ е държавна агенция и стартът на годината без бюджет създава трудности. В момента реално вървим с бюджета от 2024-та година, а разходите са значително по-високи в сравнение с преди две години“, обясни гостът.
Следващото преброяване ще е през 2030-та година и ще се осъществи чрез регистри. Сега сключваме споразумение с големите вериги, които да ни предоставят данни за техните стоки на ниво баркод. "По този начин се надяваме да можем да изчисляваме инфлацията по нов начин. Тук вече кошницата ще е от порядъка на десетки хиляди стоки, които се продават във веригите, докато в момента се състои от около 860 артикула“, коментира доц. Атанасов.
