ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иво Сиромахов за раздялата с телевизията на Слави: 25 хубави години, но има моменти, в които не може да се продължи"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)987
©
"Нашите предци са ценели словото. Преди Освобождението България е имала над 1600 училища и 130 читалища. А днес – вместо тях строим казина, кръчми и молове. Това ли ще оставим на децата си?“ — каза писателят и бивш телевизионен водещ Иво Сиромахов в първото си интервю след раздялата с телевизия 7/8, дадено в ефира на Дарик радио навръх Деня на народните будители.

"Нашите предци са ценели словото. Преди Освобождението България е имала над 1600 училища и 130 читалища. А днес – вместо тях строим казина, кръчми и молове. Това ли ще оставим на децата си?“, каза Сиромахов.

Той призова да се говори не за политици, а за истинските будители на днешното време – като учителя Теодосий Теодосиев и организатора на инициативата "Капачки за бъдеще“ Лазар Радков.

"В парламента има 240 души, които нямат идея какво искат да се случи в България. Те не говорят, а натискат бутони. Това е унизително за човешкото достойнство“, заяви той.

Сиромахов подкрепи мажоритарната избирателна система, защото тя според него прави депутатите отговорни пред избирателите: "Когато депутатът е зависим от хората, които са го избрали, той се държи по различен начин.“

Той изрази тревога, че в обществото липсва голяма цел: "Няма политик, който да каже къде ще бъде България след 10 години. Влязохме в Шенген и еврозоната, но какво ни тегли напред?“

Писателят беше категоричен, че решението не е в политиците, а в образованието и личната отговорност:

"Опасността идва от невежеството. Простият човек лесно става жертва на пропаганда. Единственият път е образованието.“

"Никой не може да се справи с политическите чудовища, защото те са създадени и подхранени от партийно-листовия модел. Всеки в тази система се превръща в чудовища. Радев сигурно е с добри намерения, но няма да успее, защото самият модел не позволява дори и на най-добрите хора. Това е само една от причините да не съм част от ИТН. Аз не виждам себе си като политик – това е сериозна професия. Никой народен представител не е готов и резултатите са налице“, коментира Сиромахов.

"Не съжалявам, че не опитах в политиката, защото знам възможностите. Знам къде мога и къде не мога да свърша работа. Нямам способности за политически проект. Нека всеки се запита в какво е най-добър и да го правят. Само зрителите могат да кажат колко добър съм бил като водещ на шоуто. Всичко зависи от Негово Величество зрителя и гражданина. Не ми липсва мястото на водещия, защото твърде дълго съм го правил. Бил съм в телевизията водещ, сценарист, актьор, редактор и какво ли не. Не е трудно да излезеш, защото в крайна сметка човек трябва да знае, че за всяко нещо има време. Моето време да бъда телевизионер приключи. Едва ли ще бъда част от политиката някога, но мога да бъда част от новите медии, ако нещо ще се случи. В телевизия не се виждам повече“, заяви Сиромахов.

"Аз нямах друг избор след този закон, който бе внесен. Не мога да кажа, че ми беше лесно и лесно го взех това решение. Това са 25 хубави години от живота ми и съм благодарен за всичко. Има моменти, в които не може да се продължи“, каза още Иво Сиромахов.


Още по темата: общо новини по темата: 2044
01.11.2025 Новината за Крисия и Цолов се оказа вярна
01.11.2025 Красавица от Пловдив сподели какъв е идеалът й за мъж
01.11.2025 Една от най-красивите и богати жени в света днес става на 52
31.10.2025 Светът на киното загуби легенда
31.10.2025 Мадона с таен годеж?
31.10.2025 Германецът Давид печели "Биг Брадър"?
предишна страница [ 1/341 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпре...
08:54 / 02.11.2025
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам б...
08:27 / 02.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното ...
19:07 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:25 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: