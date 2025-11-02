Иво Сиромахов за раздялата с телевизията на Слави: 25 хубави години, но има моменти, в които не може да се продължи"

© "Нашите предци са ценели словото. Преди Освобождението България е имала над 1600 училища и 130 читалища. А днес – вместо тях строим казина, кръчми и молове. Това ли ще оставим на децата си?“ — каза писателят и бивш телевизионен водещ Иво Сиромахов в първото си интервю след раздялата с телевизия 7/8, дадено в ефира на Дарик радио навръх Деня на народните будители.



"Нашите предци са ценели словото. Преди Освобождението България е имала над 1600 училища и 130 читалища. А днес – вместо тях строим казина, кръчми и молове. Това ли ще оставим на децата си?“, каза Сиромахов.



Той призова да се говори не за политици, а за истинските будители на днешното време – като учителя Теодосий Теодосиев и организатора на инициативата "Капачки за бъдеще“ Лазар Радков.



"В парламента има 240 души, които нямат идея какво искат да се случи в България. Те не говорят, а натискат бутони. Това е унизително за човешкото достойнство“, заяви той.



Сиромахов подкрепи мажоритарната избирателна система, защото тя според него прави депутатите отговорни пред избирателите: "Когато депутатът е зависим от хората, които са го избрали, той се държи по различен начин.“



Той изрази тревога, че в обществото липсва голяма цел: "Няма политик, който да каже къде ще бъде България след 10 години. Влязохме в Шенген и еврозоната, но какво ни тегли напред?“



Писателят беше категоричен, че решението не е в политиците, а в образованието и личната отговорност:



"Опасността идва от невежеството. Простият човек лесно става жертва на пропаганда. Единственият път е образованието.“



"Никой не може да се справи с политическите чудовища, защото те са създадени и подхранени от партийно-листовия модел. Всеки в тази система се превръща в чудовища. Радев сигурно е с добри намерения, но няма да успее, защото самият модел не позволява дори и на най-добрите хора. Това е само една от причините да не съм част от ИТН. Аз не виждам себе си като политик – това е сериозна професия. Никой народен представител не е готов и резултатите са налице“, коментира Сиромахов.



"Не съжалявам, че не опитах в политиката, защото знам възможностите. Знам къде мога и къде не мога да свърша работа. Нямам способности за политически проект. Нека всеки се запита в какво е най-добър и да го правят. Само зрителите могат да кажат колко добър съм бил като водещ на шоуто. Всичко зависи от Негово Величество зрителя и гражданина. Не ми липсва мястото на водещия, защото твърде дълго съм го правил. Бил съм в телевизията водещ, сценарист, актьор, редактор и какво ли не. Не е трудно да излезеш, защото в крайна сметка човек трябва да знае, че за всяко нещо има време. Моето време да бъда телевизионер приключи. Едва ли ще бъда част от политиката някога, но мога да бъда част от новите медии, ако нещо ще се случи. В телевизия не се виждам повече“, заяви Сиромахов.



"Аз нямах друг избор след този закон, който бе внесен. Не мога да кажа, че ми беше лесно и лесно го взех това решение. Това са 25 хубави години от живота ми и съм благодарен за всичко. Има моменти, в които не може да се продължи“, каза още Иво Сиромахов.