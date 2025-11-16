ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
Автор: Цоня Събчева 19:17
©
Казусът с "Лукойл" показа политическата слабост на Европейския съюз, защото изпитва бумеранговия ефект от санкционната политика, която сам изповядва и въведе. Това заяви в предаването "Метроном" по Радио "Фокус" Иво Христов, член на Комисията за защита от дискриминация, евродепутат от предишния мандат на ЕП, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, журналист, преводач и публицист. 

Макар санкциите този път да са въведени от САЩ, според Христов те не влияят на тях. "Те хвърлят в паника европейските страни като България, Румъния, Унгария и други. Виждаме, че бумеранговия ефект удря Европа", уточни отново той. 

"Въпросът за многомилиардните активи на санкционираните компании е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България, като част от него са само зрители и изпълнители. Каналът за комуникация между САЩ и Русия никога не е бил напълно прекъсван дори по времето на Байдън", обясни той, допълвайки, че никой не знае какви точно договорки са били постигнати, но според него се вижда стратегическото оттегляне на САЩ от Европа.

Христов подчерта, че процесът вече и публичен ще продължи, а причината за това е, че "САЩ наподобяват голям кораб, който не може да предприема резки маневри. Веднъж избран курс, САЩ го следват."

"За мен големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран защото една рафинерия в нейното положение неизбежно е на печалба", каза той, определяйки я като "печеливша по дефиниция".


