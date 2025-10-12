ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивелин Михайлов за ИТН: Станаха партия - част от мафията
За пример той даде ЕС, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.
"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверия за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни пред БНТ Михайлов.
Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.
Освен това лидерът на "Величие" призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ".
"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея", каза той.
По думите му, законите в България важат само за една част от хората, а за другите - не. "Ролята на партия "Величие" е само една - да бъде в опозиция", добави Ивелин Михайлов.
"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.
