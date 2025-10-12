ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивелин Михайлов за ИТН: Станаха партия - част от мафията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:22Коментари (1)290
© БНТ
Темите, които можеха да взривят това правителство са ежедневни. Въпросът е когато отсреща има хора, които са изключително нагли и каквото и да се направи, те няма да поемат някаква отговорност, заяви лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

За пример той даде ЕС, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.

"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверия за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни пред БНТ Михайлов.

Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.

Освен това лидерът на "Величие" призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ".

"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея", каза той.

По думите му, законите в България важат само за една част от хората, а за другите - не. "Ролята на партия "Величие" е само една - да бъде в опозиция", добави Ивелин Михайлов.

"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Момченцето с Макларъна не е мафиот.Той поздравява съседите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

