Иван Савов за среднощия обир в София: Можеше да завърши трагично
Автор: ИА Фокус 09:32Коментари (0)517
Някъде около 01:00 часа след полунощ приключи среднощният екшън в София, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок в столичния квартал Красно село. 

Трима души са задържани за вчерашния обир на търговски обект в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"Полицията реагира доста професионално. Говорим за въоръжени мъже, които се е оказало, че са имали оръжие, ръчни гранати, тъй че това всъщност е серизен инцидент и е можело да завърши трагично", коментира пред bTV Иван Савов, криминалист.

Според него става дума за баща и син, които са употребили алкохол и в момент на опиянение решават да извършат въоръжен грабеж. "Става дума за магазин до блока им, където живеят и където всички ги познават." 

"Дори и да е детска играка, автоматът, с който са влезли в магазина, има доста наподобяващи реални оръжия детски играчки и на практика за това, което са го изпозлвали, им е свършило работа - да отправят заплаха на хората в магазина", твърди Савов. 

Открити са гранати в автомобила им. "Една ръчна граната може да убие десетки хора. По чудо всичко се е разминало", казва Савов. Според него не са изпечени престъпници. 

Традиционно по празниците се извършват подобен вид престъпления.








Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
