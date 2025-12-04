Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност

© Оттеглянето на жалбата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов пред ВАС във връзка с прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор не е изненада. То беше добре планирана дейност, която имаше за цел да осуети принципа на мандатността във връзка с мандата на ВСС и мандата на самия Сарафов. Това каза правният експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



С това Борислав Сарафов тества настроенията в Конституционния съд. "Ако те са в негова полза – да бъде потенциалния нов главен прокурор, а ако са в негова вреда, да направи това, което направи вчера – да оттегли жалбата си пред ВАС, с която бе спряна процедурата за избор на нов главен прокурор, за да може да остане на поста временно изпълняващ длъжността“, поясни Иван Брегов.



Реално разследване на действията на главния прокурор няма, защото няма кой да даде необходимата сигурност на хората в системата, които са готови да говорят, заяви правният експерт. "Такива фигури имаше през годините. Прокурор Зартова – бившият ръководител на Софийската районна прокуратура, беше готова да говори, но видя, че няма да получи дължимата й защита от самите държавни институции. По казусите на съдия Владислава Цариградска също има едно много сериозно бездействие и от прокуратурата. Теодора Георгиева също може да спомене какво и как се е случвало по казуса "Осемте джуджета“, което или да въвлече, или пък да отхвърли участието на г-н Сарафов във всичко това.



Ако имаше кой да разпитва в прокуратурата и ВСС, прокуратурата или разследващият главния прокурор можеше да установи едни факти, а пък ВСС да се произнесе дисциплинарно и по фактите, и по мандатността. Виждаме, че нищо от това няма да се случи в обозримо бъдеще, а след това едва ли на някой ще му е интересно. Борислав Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност, и може би е един от главните пирати. Освен пират е и едно от "Осемте джуджета“. Този казус можеше да бъде разплетен от ВСС, но мнозинството там не пожела да постигне това“, посочи той.



Иван Брегов не смята, че е възможно решение на проблемите в прокуратурата, докато и професионалната, и политическата квота във ВСС излъчват подобни членове. "Няма кой да реши тези проблеми, освен голямото публично несъгласие и огромният натиск, който трябва да окаже професионалната общност. Мисля, че адвокатурата действа в тази посока доста убедително в последната повече от година, така че може да разчитаме сами да се спасим от тази ситуация, без външен спасител, на базата на юридически създадените гаранции“, заяви експертът.