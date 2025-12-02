ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
Автор: ИА Фокус 08:13
© NOVA
Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след напрегнатите събития по време на вчерашния масов протест в София. Той заяви, че полицията е била "умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на "ДПС- Ново начоло"на ул. "Врабча“ 23.

Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. "Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза пред NOVA депутатът.

По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.

Мирчев твърди, че решението да не се обезопаси периметърът е било взето умишлено: "Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опорочи най-големият протест за последните 35 години.“

Той посочи, че представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ са подавали сигнали за съмнителни групи още от района на Националния стадион – групи от по 10–15 души, с качулки и черни маски.

Мирчев съобщи, че е посетил и подстанцията, в която вчера избухна повреда, довела до временно спиране на електрозахранването около центъра. "Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана“, заяви той.

Според Мирчев първите две незабавни стъпки са: оставка на вътрешния министър, който според него е "организиран от "ДПС – Ново начало“ и "липсва от обществения поглед“, както и оттегляне на Бюджет 2026, внесен от правителството.

Депутатът определи управлението като "пълен провал“ и обяви, че ПП–ДБ няма да участва в никакво ново мнозинство в рамките на този парламент.

На въпрос дали формацията настоява за предсрочни избори, Мирчев заяви, че официална позиция ще бъде обявена по-късно днес, но подчерта, че "тези хора нямат легитимност да управляват“.

В коментар за опасенията, че политическата криза може да забави влизането на страната в еврозоната, Мирчев заяви категорично: "България вече е в еврозоната. Купюрите евро са тук. Няма вариант, в който България не влиза. След 29 дни ще оперираме с евро.“


Статистика: