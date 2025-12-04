ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Мирчев: Пеевски подписваше всичко, за да излезе от "Магнитски"
Автор: Марияна Стойчева 14:24Коментари (0)82
© Фокус
Още утре ще внесем вот на недоверие към правителството с искане за неговата оставка. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" Николай Денков.

Вотът ще бъде насочен срещу икономическата политика на кабинета.

Денков коментира и изслушването на вътрешния министър, като подчерта, че поведението на настоящия вътрешен министър Даниел Митов и неговия предшественик Калин Стоянов демонстрирало същата "наглост", наблюдавана през последната година.

"Ако е имало проблеми или ексцесии – виновни са протестиращите. Ако обаче 100-хилядното шествие е минало спокойно, това е заслуга на полицията. Истината е точно обратната", каза той и допълни, че протестът е бил мирен, а провокациите са се появили едва след неговия край.

"Няма проявено разкаяние от страна на МВР или правителството и че хората очакват обяснение за случващото се със задържаните младежи", коментира Денков. 

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви пред медиите, че ако всички 100 000 души бяха останали в района на Триъгълника на властта, провокациите и щетите вероятно щяха да бъдат много по-сериозни.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира и вчерашния му сблъсък с Делян Пеевски, като заяви, че е видял страха в очите на лидера на "ДПС–Ново начало". 

"Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна", каза той.



