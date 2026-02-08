ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Калушев и двете момчета са открити мъртви
Намериха мъртъв Ивайло Калушев край Враца. Той е бил открит при акция на МВР.

Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков.

Те също са мъртви. Телата на тримата са открити близо до връх Околчица над Враца. Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа "Петрохан". Сигналът е подаден от овчар, който е обхождал района.

Районът в Балкана над Враца е напълно отцепен от полицията. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда.

Тепърва от министерството на вътрешните работи и прокуратурата ще дадат официална информация по случая. Разследването продължава.



