|Ивайло Калушев и двете момчета са открити мъртви
Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков.
Още новини от Национални новини:
Журналист: Трагичен, но очакван край
15:38 / 08.02.2026
Директорът на Държавната психиатрична болница: Девет трупа за едн...
15:07 / 08.02.2026
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в ...
14:21 / 08.02.2026
Откриха труп на мъж в кемпер недалеч от хижа "Петрохан"
13:34 / 08.02.2026
Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
13:26 / 08.02.2026
Трифонов: Това е отвратително, ще направя, каквото зависи от мен
13:23 / 08.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
