Ива Иванова: Близо 1 млрд. лева ще получат земеделските стопани до края на годината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:20Коментари (0)293
"От страна на Държавен фонд “Земеделие" (ДФЗ), ясно осъзнаваме предизвикателствата, пред които са изправени земеделските производители, и за това нашата основна задача е именно навременното и ефективно финансово подпомагане“. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова по време на откриването на годишната среща на Национално сдружение “Обединени земеделски производители". 

"До момента, по всички схеми и интервенции, сме разплатили близо 2.4 млрд. лева за 2025-та година. Съгласно индикативния график за директните плащания, тази година сме заложили изключително амбициозна програма, като целим да разплатим средствата по 25 интервенции“, подчерта Иванова.

"Финансова подкрепа получиха първо животновъдите, които са заявили "Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството“ (ПНДЖ 1) и "Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството“ (ПНДЖ 3) за Кампания 2025. По линия на директните плащания, земеделските производители ще получат още близо 1 млрд. лв. до края на годината по останалите 23 интервенции. Най-голямото плащане по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост“, в размер на близо 600 млн. лв., предвиждаме земеделските стопани да получат до 10-ти декември, а средствата по 10-те интервенции за Обвързана подкрепа за животни – планираме да бъдат разплатени до края на следващата седмица. Останалите заложени интервенции по линия на директните плащания, а именно: Необлагодателствани райони, Натура 2000, Агроекологични и биологични  интервенции, сме заложили да финализираме до 20-ти декември тази година“, каза още изпълнителният директор на ДФЗ.

Ива Иванова заяви още, че от подадените близо 3 200 проектни предложения по интервенциите от Стратегическия план за млади, малки и нови стопанства всички са обработени. Има изготвени близо 2 700 договора със стойност на финансовата помощ от близо 155 млн. лева, като голямата част от бенефициерите вече са получили своите първи плащания, а останалите са в процес на оторизация.

"Както министър Георги Тахов сподели, до 20 декември имаме уверението, че можем да разплатим помощта по схемата за отстъпка от стойността на акциза върху газьола. По интервенция II.E2-1 "Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми“ средствата ще бъдат изплатени между 15-ти и 20-ти декември“, допълни Иванова.

Накрая тя изрази удовлетворението си от съвместна работа със сдружение "Обединени земеделски производители“ и изтъкна, че само с общи усилия, могат да се постигнат по-добри резултати.

Участие в годишната среща на Национално сдружение “Обединени земеделски производители" взеха министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Иван Капитанов, както и експерти от ДФЗ и МЗХ.







