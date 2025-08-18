ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански
Автор: ИА Фокус 21:13Коментари (0)228
© bgonair
Оказа се, че всичките изменения в Закона за движение по пътищата, санкциите, глобите, с новата учебна документация, която е на Министерството на образованието и в момента би могло да се дава становище по нея - няма да се достигне до нищо ново. Това заяви председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов.

"Не санкциите, а превантивната роля на държавата, министерствата, министрите и на техните служители ще доведат до коренна промяна на философията на темата за пътната безопасност. Да, но не, това не се чу. По-лесно е министър да стане рекламно лице на учебен център. През последните месеци във влаковете се качваме с пожарогасител, защото всеки месец се пали влак, носим си и бански костюми, защото вътре няма климатици. Някой купи тези влакове, но това не е удобна тема да се говори в обществото", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Санкциите не работят

"Депутатите трябваше да послушат експертите. Изпитът по теория не е купен на този човек. Всичките тези мои колеги, които казват, че били купени изпитите по теория, преди десет дни казаха, че изпитът не може да се купи. Това момче се явява и изкарва изпита с 85 точки първия път с оценка "не". Вторият път си изкарва оценка "да". Изпитът по практика бил купен - на много малко журналисти не им е ясно, че в този ден, на този изпит, е имало двама председатели на изпитни комисии, плюс колегата на самия автомобил. Това момче е карало автомобил много преди това. Поредната манипулация на Министерството на вътрешните работи. Той е бил хванат с няколко акта преди да има книжка. Вие какво го направихте този"?, попита Иванов.

По думите му социалният статус на конкретния човек е ясен и тези хора, които са около него, са го виждали.

"Те са си заключили устата. Полицаите, които също живеят в този район, също са си заключили устата. Това са виновниците, за да се стигне дотук", категоричен е председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

Възпитанието трябва да започне отрано

"За да може да променим мисленето на родителите и те да възпитат хора за новата демократична среда. Колчетата, които се слагат, през нощта въобще не се забелязват. Първите три колчета са отнесени. Къде е бягащата светлина, мигащите светлини? Не може на магистрала да ви спира полицията. Тази скорост от 140 км/ч при едно такова внезапно изскачане на милиционера създава предпоставка за ПТП. Милиционерите не са виновни, а техните началници", изтъкна още Иванов.

320 000 лв. се събират дневно от превишена скорост, подчерта той.

"46 от фишовете и наказанията, атакувани в съда за алкохол и наркотици, падат. Защо всички пътни произшествия стават в малките часове на деня - от 1 до 4 ч. Къде е родната полиция в този час? Три елементарни неща трябва да се променят.  Да се вкара продължаващото обучение през целия живот. След това да се оправят пътищата. Връщам се и на случая, който стана на морето. Всичко идва от родителите", на мнение е Иванов.


Още по темата: общо новини по темата: 657
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение
20:02 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:20 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
18:46 / 18.08.2025
Румънец ни съсипа: Бягайте далеч от това място!
18:15 / 18.08.2025
Шофьор от пловдивско село остана без кола край морето заради нера...
18:00 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
18:40 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Лято 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: