Лазарова събота е празник, който отбелязваме в чест на Исус Христос и момента, в който той възкресява Лазар от гроба. Лазаровден е винаги в събота, в деня преди Цветница който е седмицата преди Великден. На Лазаровден има обичай да се носят върбови клонки, което символично представя свещеното влизане на Исус в Йерусалим, когато четци и последователи го очакват.

Събитието с възкресението на Лазар, според Евангелието, се е случило във Витания и е въведение във вярата за възкресението. Според евангелското предание Христос пристига във Витания четири дни след смъртта на Лазар, съживява го и го възкресява от гроба, затова този празник е известен още като Възкресението на Лазар Четиридневно.

В християнството този празник има значението на победата на живота над смъртта, а на службите на този ден се споменава доброволното страдание на Христос и възкресението на Лазар като доказателство за възкресението на всички вярващи.

Според евангелското предание възкресението на Лазар станало непосредствена причина за решението на юдейското събрание да разпъне Спасителя.

На този ден има обичай да се берат листата на върбата, тъй като се смята, че така се предава силата на зеленината на деца и възрастни, тъй като върбата поради буйния си растеж се е считала за символ на здраве и сила.

На този празник върбовите клонки се носят в православните храмове и остават там до неделната литургия, на Цветница, когато се извършва ритуалът по освещаване на върбата.

Какво не се прави на Лазаровден

Библията описва този ден като много важен и затова трябва да знаете какво да не правите на Лазарова събота:

- да се извършва тежка физическа работа;

- да се извършва почистване, измиване или търкане на прозорци и подове;

- да се шие, да се бродира, тъче или да се извършва друго ръкоделие;

- да се карате, да клеветите, да обиждате другите;

- за организиране на шумни забавления или пиршества.

По-добре е да прекарате този ден в разходка с приятели и семейство или в църква.

Не прекалявайте с празненствата, не се препоръчват пищни гозби на Лазарова събота.

В Лазарова събота, според традицията, не можете да правите домакинска работа - строго е забранено да работите в градината, да строите, перете, гладите, перете и чистите, така че домакините трябва да завършат всичко преди празника.

На празника не могат да се използват режещи и пробождащи предмети, затова на този ден мъжете не ловували и не колели добитък, а жените отлагали шиенето и плетенето до края на празника.

На този празник не можете да се дразните, да се карате, да решавате нещата, да правите други действия, които разрушават мира между хората.

В Лазаровден също не е възможно да се женят и да се провеждат други светски празници, както и да се отказва на хората помощ при тяхната молба.

На Лазаровден имен ден празнуват: Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар.