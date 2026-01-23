ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илияна Йотова няма да има вицепрезидент
Въпреки безпрецедентната ситуация Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта.
Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Конституционния съд; 2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване; 3. при условията на чл. 103; 4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
Конституцията не предвижда при вземането на президентската длъжност от вицепрезидента, да бъдат насрочени нови избори за вицепрезидент.
