|Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
При тази ситуация, като възможен вариант за особен управител на "Лукойл" Василев посочи търговец на горива, който има опит в търговията със суров нефт. Той отбеляза, и че за техническо лице не може да се назначи някакво политическа фигура без нужните компетенции.
"Колкото и да са автоматизирани процесите, някои от тях имат пряка свързаност и са под прекия контрол на Москва в реално време. Така че там трябва много внимателна дипломация. Освен технологиите и техническото лице, трябва и трето лице, което е финансистът, тъй като държавата трябва веднага да усвои, един ресурс от приблизително 200-250 млн. долара, които са оборотен капитал, за да може рафинерията да тръгне", каза още анализаторът.
По думите му, основният приоритет е да се осигури непрекъсваемост на работата на рафинерията, а въпросът за евентуална национализация не е непосредствен. Според него американската служба ОФАК не иска да постави правителство на колене, а просто иска да види ясен план, че парите от оперирането на тази рафинерия не отиват към Москва.
"Аз не виждам тази паника, която някои от нас имат. Ако на 21-ви не сме готови, ако се видят планове и действия, включително назначаването на особен управител, това е достатъчно основание да дадат удължаване на този период“, добави още Василев.
По отношение на критиките от руския посланик Елеонора Митрофанова, която определи действията на България спрямо "Лукойл“ като "прибързани и правно съмнителни“, бившият посланик заяви категорично: "Не е работа на г-жа Митрофанова да се намеси. Ако "Лукойл“ има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин.“
Той допълни, че България и "Лукойл“ са от страната на ощетените и че намесата на Митрофанова е "излишен шум, плашене на гарги. Няма никаква правна стойност, няма и смисъл да се коментира“.
