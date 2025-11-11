ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
Автор: Цоня Събчева 23:13Коментари (0)182
©
Особеният управител не е задължително да бъде едно лице, могат да бъдат няколко лица. За голямо съжаление, български граждани с опит по управлението на рафинерия няма. Говоря за базова рафинерия. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" бившият български посланик в Русия Илиян Василев, сега международен и енергиен анализатор.

При тази ситуация, като възможен вариант за особен управител на "Лукойл" Василев посочи търговец на горива, който има опит в търговията със суров нефт. Той отбеляза, и че за техническо лице не може да се назначи някакво политическа фигура без нужните компетенции.

"Колкото и да са автоматизирани процесите, някои от тях имат пряка свързаност и са под прекия контрол на Москва в реално време. Така че там трябва много внимателна дипломация. Освен технологиите и техническото лице, трябва и трето лице, което е финансистът, тъй като държавата трябва веднага да усвои, един ресурс от приблизително 200-250 млн. долара, които са оборотен капитал, за да може рафинерията да тръгне", каза още анализаторът.

По думите му, основният приоритет е да се осигури непрекъсваемост на работата на рафинерията, а въпросът за евентуална национализация не е непосредствен. Според него американската служба ОФАК не иска да постави правителство на колене, а просто иска да види ясен план, че парите от оперирането на тази рафинерия не отиват към Москва.

"Аз не виждам тази паника, която някои от нас имат. Ако на 21-ви не сме готови, ако се видят планове и действия, включително назначаването на особен управител, това е достатъчно основание да дадат удължаване на този период“, добави още Василев.

По отношение на критиките от руския посланик Елеонора Митрофанова, която определи действията на България спрямо "Лукойл“ като "прибързани и правно съмнителни“, бившият посланик заяви категорично: "Не е работа на г-жа Митрофанова да се намеси. Ако "Лукойл“ има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин.“

Той допълни, че България и "Лукойл“ са от страната на ощетените и че намесата на Митрофанова е "излишен шум, плашене на гарги. Няма никаква правна стойност, няма и смисъл да се коментира“.


Още по темата: общо новини по темата: 54
11.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
09.11.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Семов: Пречат ни две неща, за да постигаме значими неща
22:31 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро...
21:47 / 11.11.2025
Собственици на имоти в Родопите вадят по 120 лева на ден
21:18 / 11.11.2025
Животновъди: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се т...
21:09 / 11.11.2025
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:05 / 11.11.2025
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейск...
20:01 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: