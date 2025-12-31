ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономистът проф. Боян Дуранкев: Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници
Автор: Вилислава Ветренска 08:43Коментари (0)4824
©
Само факти. Корупция по американски, нормална пазарна икономика.

В последния брой на списанието Робърт Гест, заместник-редактор, пише следното.

"Когато бях в Ню Йорк по време на неотдавнашната кампания за кмет, видях брилянтна видео реклама на Зохран Мамдани, евентуалния победител. Той попита уличните търговци защо чиния халал месо и ориз струва толкова скъпо. Те казаха, че всеки от тях трябва да плати около 20 000 долара на посредник за разрешително. Градът не издава достатъчно разрешителни, така че те търгуват неофициално на много пъти по-висока от официалната цена и тази цена се прехвърля върху гладните нюйоркчани."

В България също има дебелашка корупция, както е нормално при "пазарна икономика", в която всеки гони личната си печалбица. Затова не е чудно че толкова голям е напливът както към кметските постове, така и към НС, МС, държавни институции и т.н. А вижте, например, как БСП-ОЛ се вписаха безпроблемно в слепката с "враговете" си.

Обратно казано, няма как жълтите павета и техните фронтмени да преборят корупцията.

Нормална пазарна икономика. Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници...

От Фейсбук профила на икономиста проф. Боян Дуранкев.


Още по темата: общо новини по темата: 836
30.12.2025 И картофите поскъпнаха
29.12.2025 "Антиспекула": До 72% поскъпване навръх празниците в една от най-големите търговски вериги
27.12.2025 Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
26.12.2025 Храните с най-голямо поскъпване
23.12.2025 Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържоли щяха да ми струват толкова
22.12.2025 КЗП: В над 85% от наблюдаваните стоки няма никаква промяна в цените
предишна страница [ 1/140 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Проблеми с продажбата и активирането на винетки
08:45 / 31.12.2025
ПОС терминалите и банкоматите спират днес
08:44 / 31.12.2025
Къде още ще могат да се обменят левове в евро?
08:23 / 31.12.2025
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:24 / 31.12.2025
НИМХ: Ще превали сняг, ето къде
08:24 / 31.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
България в еврозоната
Преброяване на населението 2021 година
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: