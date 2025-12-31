ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономистът проф. Боян Дуранкев: Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници
В последния брой на списанието Робърт Гест, заместник-редактор, пише следното.
"Когато бях в Ню Йорк по време на неотдавнашната кампания за кмет, видях брилянтна видео реклама на Зохран Мамдани, евентуалния победител. Той попита уличните търговци защо чиния халал месо и ориз струва толкова скъпо. Те казаха, че всеки от тях трябва да плати около 20 000 долара на посредник за разрешително. Градът не издава достатъчно разрешителни, така че те търгуват неофициално на много пъти по-висока от официалната цена и тази цена се прехвърля върху гладните нюйоркчани."
В България също има дебелашка корупция, както е нормално при "пазарна икономика", в която всеки гони личната си печалбица. Затова не е чудно че толкова голям е напливът както към кметските постове, така и към НС, МС, държавни институции и т.н. А вижте, например, как БСП-ОЛ се вписаха безпроблемно в слепката с "враговете" си.
Обратно казано, няма как жълтите павета и техните фронтмени да преборят корупцията.
Нормална пазарна икономика. Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници...
От Фейсбук профила на икономиста проф. Боян Дуранкев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 836
|предишна страница [ 1/140 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Проблеми с продажбата и активирането на винетки
08:45 / 31.12.2025
ПОС терминалите и банкоматите спират днес
08:44 / 31.12.2025
Къде още ще могат да се обменят левове в евро?
08:23 / 31.12.2025
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:24 / 31.12.2025
НИМХ: Ще превали сняг, ето къде
08:24 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS