Икономистите: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"

© ИПИ публикува становище относно общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (сигнатура 51-553-10-20, 30.07.2025 г.) – Регистриран документ в Народно събрание с вх. № ПГ-51-533-00-88/22.10.2025 г.



Икономистите се обърнаха към председателя на НС.



Във връзка с обединения законопроект, изготвен по реда на ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване три проекта на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, Институтът за пазарна икономика изразява следното становище:



Внимателно следим работата на Народното събрание за решаване на проблемите на медицинските специалисти в България. Нивата на възнагражденията е един от централните въпроси, които стоят в основата на избора за упражняване на която и да било професия, в това число и медицинските. Но това само по себе си не е аргумент, с който може да оправдаем всеобхватна държавна намеса в определянето на заплатите на всички заети в сектор здравеопазване – за да има такава, трябва да има конкретен, идентифициран на база данни и анализ и добре дефиниран проблем във функционирането на системата.



Накратко, фактите подкрепят извода, че има остър проблем с недостиг на медицинските сестри в България. Следователно трябва да се търси решение на този належащ и с огромен потенциал да застраши предоставянето на качествени здравни услуги проблем. Вместо това темата целенасочено се разширява в опит да се включат всякакви въпроси, засягащи всички заети в системата и финансирането на здравеопазването изобщо. Тук е мястото да припомним, че доколкото статистическите данни и международни сравнения потвърждават, че в България не достигат медицински сестри, то интересът към лекарската професия като цяло и в почти всички специалности нараства, и в резултат броят на лекарите спрямо населението също расте – виж повече по темата тук https://ime.bg/articles/stimulite-imat-znachenie/.



Заедно с това, данните сочат, че средното възнаграждение на наетите лица в здравеопазването нараства повече от два пъти в последните 6 години (по данни на НСИ), а общите на разходи на НЗОК през последните четири години на практика се удвояват.



Поради това ИПИ подкрепя политика за осезаемо и адекватно повишаване на възнагражденията на тези групи медицински специалисти, тоест само на специалистите по здравни грижи. Това увеличение може и трябва да се случи в рамките на общия размер на средствата за здравеопазване.



По-конкретно бихме искали да отбележим следното:



Обвързването на минималните възнаграждения с определен размер (например съотношение спрямо средната брутна заплата в страната) е приемливо предложение само ако е за конкретна група специалисти, за които има достатъчно данни, потвърждаващи наличие на тежък недостиг – а това са медицинските сестри.



Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор Здравеопазване.



Санкциите са явно единственият стимул за контрол на прилагането на предложените правила за заплащане в системата. Това изобщо не е достатъчно, защото предложенията не разглеждат какъв е механизмът, който ще гарантира, че предложенията ще доведат до увеличение на реалните доходи на медицинските специалисти по здравни грижи.



Предвидените санкции сами по себе си няма да решат проблема на много болници, които обективно не могат да постигнат това увеличение на заплатите, ако продължават да функционират в настоящия модел. Необходимо е систематично и устойчиво решение на този проблем, а предложеният законопроект много вероятно допълнително да го задълбочи. Важно е да се гарантира, че каквито и мерки да се предприемат, системата няма да изгуби заетите медицински специалисти.



Персоналните финансови санкции за управителите на лечебните заведения ще доведат до това в част от тях изобщо да не може да бъде назначен управител.



Увеличението на заплатите на конкретна група – тази на специалистите по здравни грижи – е първата стъпка, която в краткосрочен план ще подобри стимулите в сектора. Решението на проблема с недостига на специалисти, особено що се отнася до медицинските сестри, обаче изисква и допълнителни действия и дългосрочен ангажимент на приоритизиране на този вид специалисти.



ИПИ от дълго време поддържа позицията, че държавата активно и целенасочено трябва да подкрепя медицинските сестри чрез съкращаване на срока на тяхното обучение, привличане на специалисти от трети страни, подобряване на условията на труд и разширяване на възможностите им за кариерно развитие и договаряне с НЗОК.