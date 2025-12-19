ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:47Коментари (0)121
© NOVA
Министерството на финансите не гарантира, че ще има 70 млн. лв. приходи през януари за покриване на разходната част, смята проф. Григор Димитров от надзорния съвет на НЗОК.

Как ще се отрази удължителният бюджет върху разходите и приходите на Националната здравноосигурителна каса? Темата коментира членът на Надзорния съвет на Касата проф. Григор Димитров, предаде NOVA. Според него, когато се говори за удължителния закон, той представлява удължаване на агонията, а здравната система е сериозно потърпевша от това. "Първите месеци ще работим с данните от 2025 г., но всички разходи ще са в рамките на приходите. Министерството на финансите не гарантират да осигурят 70 млн. лв приходи и трябва да се намери изход. Все пак този месец Касата се разплати с всички лечебни заведения", обясни проф. Димитров.

Той е на мнение, че един от вариантите е прехвърляне на плащания към първите дни на месец януари и изрази позиция, че следващият бюджет, който ще бъде приет, ще бъде в рамките на неприетия сега бюджет. Също така няма да бъде приет и Националният рамков договор, а това е проблем, защото, по думите му, 15 месеца вече няма да има промяна в цените на клиничните пътеки, а те са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците. Така всичко ще бъде в ръцете на отделните лечебни заведения.

Димитров не смята, че ще има скок в цените на лекарствата, защото "правителството направи всичко необходимо да уплаши търговците,  че за високи цени ще има санкции. Тоест, за лекарствата няма да има увеличение. В това отношение имаме спокойствие".

По темата за въвеждане на търгове за лекарствата в частните болници Григор Димитров е категоричен, че след като една болница ползва ресурс от НЗОК, то тя трябва да провежда търгове за лекарства. Той обясни, че при централизирани търгове за лекарства могат да се постигнат много успешни цени, но всяка година търговете се провалят заради "три организации, които ги обжалват до последно".

Димитров изрази мнение, че таксата на личните лекари не трябва да се вдига, защото 43.7% от тяхната издръжка идва от това което касата плаща за лечение, а също така има твърде голямо увеличение на разходите за извънболничната помощ. "Има ръст на усвоените средства, но обхватът е отрицателен", каза проф. Димитров.


Още по темата: общо новини по темата: 43
09.12.2025 Здравни работници готвят протести заради новите проектобюджети
24.11.2025 "Няма да ни излъжете": Млади лекари излязоха на нов протест
17.11.2025 Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
23.10.2025 Икономистите: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10.2025 Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
20.10.2025 Илко Семерджиев: Лекари взимат по 300 хиляди на година, а директори на болници - милиони
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните вл...
19:58 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
19:00 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
20:02 / 19.12.2025
Експерт: Хората, които вече се пенсионират, имат натрупвания окол...
18:30 / 19.12.2025
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев: Лъжа!
17:31 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
15:54 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Винетки 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: