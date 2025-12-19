ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
Как ще се отрази удължителният бюджет върху разходите и приходите на Националната здравноосигурителна каса? Темата коментира членът на Надзорния съвет на Касата проф. Григор Димитров, предаде NOVA. Според него, когато се говори за удължителния закон, той представлява удължаване на агонията, а здравната система е сериозно потърпевша от това. "Първите месеци ще работим с данните от 2025 г., но всички разходи ще са в рамките на приходите. Министерството на финансите не гарантират да осигурят 70 млн. лв приходи и трябва да се намери изход. Все пак този месец Касата се разплати с всички лечебни заведения", обясни проф. Димитров.
Той е на мнение, че един от вариантите е прехвърляне на плащания към първите дни на месец януари и изрази позиция, че следващият бюджет, който ще бъде приет, ще бъде в рамките на неприетия сега бюджет. Също така няма да бъде приет и Националният рамков договор, а това е проблем, защото, по думите му, 15 месеца вече няма да има промяна в цените на клиничните пътеки, а те са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците. Така всичко ще бъде в ръцете на отделните лечебни заведения.
Димитров не смята, че ще има скок в цените на лекарствата, защото "правителството направи всичко необходимо да уплаши търговците, че за високи цени ще има санкции. Тоест, за лекарствата няма да има увеличение. В това отношение имаме спокойствие".
По темата за въвеждане на търгове за лекарствата в частните болници Григор Димитров е категоричен, че след като една болница ползва ресурс от НЗОК, то тя трябва да провежда търгове за лекарства. Той обясни, че при централизирани търгове за лекарства могат да се постигнат много успешни цени, но всяка година търговете се провалят заради "три организации, които ги обжалват до последно".
Димитров изрази мнение, че таксата на личните лекари не трябва да се вдига, защото 43.7% от тяхната издръжка идва от това което касата плаща за лечение, а също така има твърде голямо увеличение на разходите за извънболничната помощ. "Има ръст на усвоените средства, но обхватът е отрицателен", каза проф. Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните вл...
19:58 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
19:00 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
20:02 / 19.12.2025
Експерт: Хората, които вече се пенсионират, имат натрупвания окол...
18:30 / 19.12.2025
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев: Лъжа!
17:31 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
15:54 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS