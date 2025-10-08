ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономист: Купил си имот за 100 хил. евро, сега струва 200 хил. евро
Автор: ИА Фокус 11:49Коментари (0)1483
©
Минималната работна заплата (МРЗ) от догодина трябва да стане 1213 лв. Работодателите твърдят, че е грешен механизмът, по който се изчислява увеличението на заплата.

"Чакаме нормативен акт за 1213 лв. МРЗ. Търсим пресечна точка между интересите на служителите и работодателите. Не компромиси, а споразумение по отношение на формулата, по която да се изчислява МРЗ", заяви икономистът от КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев пред Bulgaria ON AIR.

Споровете около размера на минималната заплата

По думите му сметките на  КТ "Подкрепа" показват, че МРЗ трябва да е още по-голяма. 

"Всички данни, на които се стъпва, вече са история. За следващата година има прогнозни данни, те не участват никъде", обясни Кацарчев.

Гостът добави, че има много индиректни фактори, свързани със заплащането на труда: демографска криза, липса на работници в отделни сектори.

"В рамките на НСТС постигнахме пълен консенсус, че каквото и да решим, решението не може да повлияе върху определянето на минималната работна заплата. Пълен парадокс. Правителството няма възможност да вземе решение, различно от записаното в закона. Социалният диалог е законово изключен", каза на свой ред д-р Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Според бизнеса формулата за МРЗ трябва да бъде променена, а Министерският съвет (МС) трябва да сезира Конституционния съд да бъде установено дали текстът от Кодекса на труда съответства на международните договори - Конвенция 131. 

Това е задължение на МС да го стори, изтъкна Тодоров.

Къде се разминават държавата, бизнесът и синдикатите

Атанас Кацарчев смята, че държавата и бизнесът трябва да намерят пътя за по-ускорено икономическо развитие. 

"Голяма част от ръстовете са благодарение на потреблението. Например - цените на имотите. Купил си го за 100 хил., сега струва 200 хил. Това са въздушни пари и покачват БВП. Трябва да намериш начин да даваш адекватна заплата", подчерта икономистът от КТ "Подкрепа".

Масата депозитни сметки, картовите заплати, стоят на почти едни и същи нива, посочи още той. 

Васил Тодоров призна, че диалогът върви трудно, тъй като синдикатите са представили множество допълнителни предложения, някои от тях - радикални.

Сегашното число по формулата е крайно несправедливо по отношение на показателите на статистиката, обърна внимание представителят на БТПП.

За какво стига в България минималната заплата

"Във всичките 28 области тези 1213 лв. изглеждат адекватно в София-град. В Кюстендил, Благоевград, Силистра, Хасково тази МРБ, съотнесена към средната за областта, е 68-69%. Няма нито една област, където МРБ, съотнесена към средната, дава по-малко от 50%", обясни Тодоров.

И изтъкна, че никога в едно предприятие не може да увеличиш само минималните работни заплати: "Ако вдигнеш минималните с 12,6%, ти трябва да вдигнеш на всички нива. Това ще се отрази върху целия размер на възнагражденията".

"Цените на водата, тока и сиренето са почти еднакви навсякъде. Тази МРБ отива на 926 лв. след облагане с данъци и осигуровки. Чистата сума е под 1000 лв. Издръжката на живот показва, че ти трябват 1500 лв. средно за страната, за да живееш нормално", контрира Кацарчев.

Смешка е да сме с най-ниската минимална работна заплата на Балканите, добави икономистът от КТ "Подкрепа".

Трябва ли да бъдат увеличени данъците

"В Търговската палата ежедневно посрещаме бизнес делегации от чуждестранни фирми. Ако всичко за предлагане на данъци и осигуровки стане реалност, много трудно ще бъде на тези, които се опитват да привлекат или задържат инвеститори. Или бизнесът ще спре да спазва законодателството, или ще се премести на пазари с по-добри условия", предупреди Тодоров.

"Товарим най-ниските доходи. Не искаме богатите да поемат своя дял за приходи в бюджета... След като направихме ниски плоски данъци, къде сме ние сега? Влачим се икономически. На инвеститора не му дреме какви са му данъците, но когато нямаш защита на инвестициите, какви данъци... Това е елемент от инвестиционната политика", заяви Кацарчев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спря...
12:34 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:26 / 08.10.2025
Лимитът на ваучерите за храна може да се увеличи
12:18 / 08.10.2025
Голямата промяна идва, електронната идентичност ще засегне живота...
11:31 / 08.10.2025
Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
11:17 / 08.10.2025
НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
11:46 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футболно първенство за ветерани
Бюджет 2025
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: