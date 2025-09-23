ИЗПРАТИ НОВИНА
Икономист: Дадоха се 3 милиарда за заплати, обаче един сектор взе 2 от тях
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:55
©
Има огромна разлика между цените на дребно и на едро. Държавната комисия по стоковите борси и тържища всяка седмица изкарва едни данни, а разликата в търговската мрежа е с 60-70%. Въпросът е как се ценообразува. Това каза Любослав Костов от КНСБ в предаването на БНТ "Говори сега“.

Несъмнено при ценообразуването има елемент на спекула.

"Българинът е изобретателен и всеки преход ражда опити за спекула. Фазата на бизнес цикъла също понякога поражда по-висока инфлация. Важно е да отделим каква част от тези 60% е пазар, каква част е фази на бизнес цикъла, за да знаят хората как се ценообразува. Иначе гледат в НСИ една инфлация от 5,3%, влизат в магазина и виждат 50%. Докато не влезем в детайлите, този въпрос ще остане неразбран“, обясни Костов.

Изследването на КНСБ показва, че част от стоките са по-евтини в малките, отколкото в големите търговски обекти.

"Това също създава повече въпроси, отколкото отговори. Ценообразуването по региони пък показва неравномерност. Всички тези данни, сумирани, сме ги дали на КЗК. Много трудно се доказва картел, но при всички положения това са нереални аномалии. Със сигурност има опити за спекула“, категоричен бе Любослав Костов.

Политиката по доходите през 2025 г. е нехомогенна.

"Дадоха се 3 милиарда за заплати, обаче един сектор взе 2 от тях. Ние през цялото време твърдяхме, че трябва да има хоризонтална политика по доходите, за да няма локални протести за недофинансирани сектори. Това, което трябва да се случи през 2026 г., не е 5% за едни, за други 55, а за трети – нищо, а да има една цялостна визия. Иначе буфери винаги могат да се намерят“, допълни главният икономист на КНСБ.

По думите му преди едно тримесечие средната работна заплата в частния сектор е била с около 100 лева по-висока, отколкото в държавния. С Бюджет 2025 те са се изравнили като средни стойности, посочи Костов.

"Не може, влизайки в еврозоната, да орязваме политиката по доходите. Данъците трябва да се променят, но не в посока хората с ниски и средни доходи да посрещнат и тази криза“, допълни той.


