И трите трупа, открити в хижа, са на мъже

© Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан", съобщиха от МВР.



Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен. Екипи на полицията са се насочили към мястото.



По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.