И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол
17:15
Във връзка с предстоящия Студентски празник (8 декември) на територията на страната за извършени проверки в над 500 обекти по отношение на пожарната безопасност. В това число влизат увеселителни заведения и туристически обекти, заяви преди журналисти главен инспектор Йото Василев, началник на сектор "Държавен противопожарен контрол" към ПБЗН.

"Установени са 79 нарушения на изискванията за пожарна безопасност, свързани с пропуск при документацията за организация и липсата на пожарогасителни средства", добави той.

Главен инспектор Милорад Йорданов от отдел “Охранителна полиция" към ГДНП каза, че са предвидени и допълнителни полицейски екипи при нужда с цел опазване на обществения ред.

"Екипите ще следят за управление на превозни средства при употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на автомобилите. Ще се следи техническата изправност на автомобилите. Предвидена е засилено полицейско присъствие около заведения, пътни участъци с интензивен трафик и където се очаква струпване на млади хора", заяви инспектор Димитрина Иванова от отдел "Пътна полиция“ към ГДНП.

Миналата година по време на Студентския празник настъпилите ПТП-та са били 12, от които три са тежки.







