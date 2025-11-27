ИЗПРАТИ НОВИНА
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
Автор: ИА Фокус 11:12 / 27.11.2025Коментари (0)656
©
В момент, когато глобалната конкуренция за зелена енергия и стратегически ресурси се засилва, името на Христо Ковачки отново изпъква като ключов фактор в българския енергиен сектор. Поводът – посещението в София на Аса Хътчинсън, бивш губернатор на Арканзас и влиятелна фигура в американската политика, който подчерта, че Съединените щати виждат в България – и конкретно в Ковачки – потенциален партньор в прехода към по-чисти енергийни решения.

"Мястото на България е изключително важно за Европа и Съединените щати,“ заяви Хътчинсън. "Искаме да бъдем партньор именно на г-н Ковачки в пътя към по-зелено енергийно бъдеще.“

Коментарите му подчертават засиления интерес към усилията на Ковачки в секторите на енергийната независимост, редкоземните елементи и технологичния преход – теми, които в момента формират политическия дневен ред в целия Европейски съюз. Самото посещение на Хътчинсън, бивш кандидат за президент на САЩ и високопоставен служител в Министерството на вътрешната сигурност и Агенцията за борба с наркотиците, ясно показва, че инициативите, в които участва Ковачки, имат стратегическо значение на международно ниво.

Повтаряща се тема в посланието на Хътчинсън беше необходимостта от премерен, реалистичен подход за постепенно премахване на въглищата, отразявайки поуките, извлечени от американския опит.

"Искате да се движите в тази посока, но това трябва да се направи по начин, който не намалява енергията, необходима за бизнеса, потребителите и вашия начин на живот“, каза той.


