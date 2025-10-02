Изпълнителна власт и експерти единни за стратегическото значение на ТЕЦ-овете

© На проведената Националната конференция "Компас 2025" в София представители на изпълнителната власт и водещи експерти се обединиха около заключението, че въглищните централи са критично важни за енергийната сигурност.



Министърът на енергетиката Жечо Станков предупреди, че прибързаното затваряне на мощностите на въглища може да доведе до сериозни рискове за енергийния суверинитет и икономиката ни.



"Аз искам отговорно да заявя тук пред Вас и съм сигурен, че ще бъдат подкрепени от колегите бивши министри на енергетиката, че в момента без нашите термични централи енергийна ни система би била изключително уязвима.“ заяви той.



По данни на Електроенергийния системен оператор за изминалата година над 27% от енергията в страната е дошла именно от въглищните региони. Министърът подчерта, че това ясно показва значението им.



Според Министъра през последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата, което вместо решения създава само страхове сред 40-те хиляди индиректно заети в трите въглищни региона на страната.



Той подчерта, че евентуалното затваряне на централите без алтернатива би било катастрофално.



"Всяка година октомври или ноември месец всички въглищни централи, произвеждащи електрическа енергия или всички въглищни топлофикации да бъдат спряни би довело до крах на българската енергетика, блок-аут и възможността ние да бъдем изключително уязвими икономически.“ каза Министър Станков.



Министър Станков направи категорична заявка, че "към днешната дата не само няма нужда и няма да затваряме плавно въглищните си централи, но имаме и законово основание това да не се случва.“



С безспорни аргументи същата теза защити и енергийният експерт и предприемач Христо Ковачки.



Той очерта накратко основните мощности у нас, а именно: 2 000 MW атомни мощности, 4 400 MW въглищни мощности, около 200 MW газови мощности и 3 500 MW солари.



"През зимата товарът е около 8 000 MW и без ТЕЦ-овете сме обречени да имаме проблеми с енергийната система." Заяви Христо Ковачки.



По думите му зелената енергия от ВЕИ не може да реши проблемите.



Вицепрезидентът Илияна Йотова подсили усещането за единомислие на институциите, като посочи, че голямата тема е за бъдещето на топлоцентралите и какъв процент енергия ще получаваме оттам.