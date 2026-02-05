Христанов за "Петрохан": Операция, характерна за отрядите на Таки или за сенчесто килър-звено на държавата

© Нова тв Бившият зам.-земеделски министър Иван Христанов се изказа във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан":



Първо искам да изразя съболезнования към близките на убитите и дано Бог се смили над душите на мъртвите!



Длъжен съм обаче да поясня някои неща като тогава ресорен заместник-министър на Изпълнителна агенция по горите:



>>> На НАКЗТ през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост.



>>> Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение.



>>> Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗх, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: 1) ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и 2) ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери.



Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения. В нито един момент Борисов и Пеевски, или техни проксита, или дървената мафия, не са ни повлияли. Точно обратното, през 2022 г. ние бяхме в яростна война с техните безчинства в горите.



>>> По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите.



>>> В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия.



>>> За мен буди притеснение фактът, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя.



Затова считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени.



Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгове…



Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията “наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка. Дървена мафия? Представяйте си побой, хаотична стрелба с пушки и хаос.



Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува). Такъв е почерка на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странният ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния.



Сарафов и висши кадри на ДАНС, близки до Пеевски, искат да ни накарат да повярваме в някаква тяхна версия. Очевидно е, че става въпрос за скандал в огромни размери, който налага хладнокръвна екзекуция на поне 3 души и усърдно замитане на следите.