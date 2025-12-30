ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето - около 4,85 евро, а бананите - 1 евро
В същото време, само дни преди преминаването към еврото, вниманието на потребителите е насочено към това как ще изглеждат цените в началото на 2026 година. На този фон екипът на bTV Бизнес Новините направи изчисления за стойността на продуктите от т.нар. малка потребителска кошница, като използва данни от портала за мониторинг на Комисията за защита на потребителите "Колко струва“.
Проверката обхваща основни храни от ежедневната трапеза – хляб "Добруджа“, брашно тип 500, олио, бисерен ориз, пакетиран боб и захар, както и млечни продукти като прясно и кисело мляко, масло, бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко. В изчисленията са включени още месо и яйца – охладено пилешко филе и яйца размер М, както и плодове и зеленчуци като домати, картофи, банани и ябълки.
Според справката хлябът "Добруджа“ остава на цена от 1,49 лева, което съответства на 0,76 евро, брашното тип 500 също струва 1,49 лева или 0,76 евро, а литър олио – 3,29 лева, или 1,68 евро. Килограм бисерен ориз се продава за 2,90 лева, съответно 1,48 евро, а бобът – за 3,99 лева или 2,04 евро. Захарта е на цена от 1,49 лева, което в евро е 0,76.
При млечните продукти литър прясно мляко струва 2,09 лева, съответно 1,07 евро, кофичка кисело мляко между 370 и 500 грама – 0,89 лева или 0,46 евро, маслото от 250 грама – 2,29 лева или 1,17 евро. Килограм краве сирене се предлага за 9,49 лева, съответно 4,85 евро, а кашкавалът – за 12,99 лева или 6,64 евро.
Цените на месото и яйцата също остават без промяна. Килограм охладено пилешко филе се продава за 10,99 лева, което е 5,62 евро, а пакет яйца размер М – за 3,29 лева или 1,68 евро. При плодовете и зеленчуците килограм домати струва 2,79 лева, съответно 1,43 евро, картофите – 0,69 лева или 0,35 евро, бананите – 1,99 лева или 1,02 евро, а ябълките – 2,49 лева за килограм, което е 1,27 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1565
|предишна страница [ 1/261 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 51 мин.
0
преди 1 ч. и 22 мин.
+1
Вуйчо Величко
Сподели какво ново....
преди 3 ч. и 17 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси...
14:19 / 30.12.2025
Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
13:01 / 30.12.2025
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Вели...
11:56 / 30.12.2025
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в бол...
12:08 / 30.12.2025
Народът показа червен картон на алчните ни бизнесмени, тръгна на ...
11:02 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS