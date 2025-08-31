ИЗПРАТИ НОВИНА
Хиляди избраха да пътуват с автобус до морето, пуснаха извънредни линии от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36
Автобусните превозвачи отчитат 10% увеличение на броя на пътниците, които са използвали автобуси, за да стигнат до морето за лятната си ваканция. 

Досега предпочитанията на хората бяха курортите по южното ни Черноморие, казва за БНР Теодора Велева, маркетинг директор в голяма транспортна фирма. През това лято обаче има изравняване на пътуващите на север и на юг. Превозвачи отчитат този сезон като малко по-добър от миналогодишния.

"Може би с около 10 до 12%, ще мога точно да кажа, когато приключи".

 

Пътувалите с автобуси в посока морските курорти са около 20 000.

"Около 9 600 са избрали Северното Черноморие и почти 10 000 са избрали Южното Черноморие. Мога да кажа, че пуснахме доста извънредни автобуси тази година, като още в началото и в средата на юни пуснахме доста допълнителни линии към Царево, към Ахтопол и към Слънчев бряг. Започнахме изпълнение на линия, която е от Пловдив до Ахтопол и също линия, която е Пловдив - Варна". 

След 15 септември допълнителните автобусни линии ще се спират поетапно, като ще се наблюдава броя на пътниците и ако те могат да бъдат пренасочвани към редовните автобусни линии, едва тогава ще се спира изпълнението на извънредната линия. Информация пътниците могат да получават от сайта на компанията.


