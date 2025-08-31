ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди избраха да пътуват с автобус до морето, пуснаха извънредни линии от Пловдив
Досега предпочитанията на хората бяха курортите по южното ни Черноморие, казва за БНР Теодора Велева, маркетинг директор в голяма транспортна фирма. През това лято обаче има изравняване на пътуващите на север и на юг. Превозвачи отчитат този сезон като малко по-добър от миналогодишния.
"Може би с около 10 до 12%, ще мога точно да кажа, когато приключи".
Пътувалите с автобуси в посока морските курорти са около 20 000.
"Около 9 600 са избрали Северното Черноморие и почти 10 000 са избрали Южното Черноморие. Мога да кажа, че пуснахме доста извънредни автобуси тази година, като още в началото и в средата на юни пуснахме доста допълнителни линии към Царево, към Ахтопол и към Слънчев бряг. Започнахме изпълнение на линия, която е от Пловдив до Ахтопол и също линия, която е Пловдив - Варна".
След 15 септември допълнителните автобусни линии ще се спират поетапно, като ще се наблюдава броя на пътниците и ако те могат да бъдат пренасочвани към редовните автобусни линии, едва тогава ще се спира изпълнението на извънредната линия. Информация пътниците могат да получават от сайта на компанията.
