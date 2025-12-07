ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хеликоптер с провизии за екипажа на танкера "Кайрос" излетя от Варна 
Автор: ИА Фокус 15:23Коментари (0)61
©
Хеликоптер излита от Варна и тръгва с провизии към танкера. По-рано директорът на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА "Морска администрация“ Румен Николов каза пред bTV, че ще се подготви операция, най-вероятно по въздух, за да се осигури доставка до кораба на храна, вода и комуникационни средства

Все още не са изяснени всички обстоятелства как танкерът, ударен от Украйна, е достигнал до българските води край Ахтопол. Това коментира пред bTV вътрешният министър Даниел Митов. 

“От информацията, с която разполагаме, не представлява опасност. Той е закотвен, в момента се намира в стабилно положение и състояние. Подготвени са два влекача, които са готови да отидат и да го изтеглят на вече съвсем безопасно място. И разбира се, да се види какво превозва този кораб. Но от това, което знаем, и информацията, която имаме - не представлява опасност, поне нямаме такива данни“, коментира Даниел Митов.

"Мога уверено да кажа, че и в двата случая ние нямаме сериозни проблеми. Екипажът декларира сутринта, че е в добро физическо и психическо състояние, има все още храна и вода и известни запаси от батерия за комуникационните средства“, посочи той.

"Ние ще подготвим операция на два етапа с качване на наши експерти и инспектори от състава на Министерството вътрешните работи, "Гранична полиция“ и "Морска администрация“, които да извършат огледа, да установят личен контакт с екипажа и оценявайки на място безопасността, което е изключително важно за нас, да се предприемат мерки за сваляне на част от екипажа - които са заявили, че имат такова желание“, разясни Румен Николов, директор на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА "Морска администрация“.

"Защо този танкер е на мястото, на което се намира, ще бъде изяснено най-вероятно утре от дипломатическите служби на България и Турция“, посочи още той.


Още по темата: общо новини по темата: 4
07.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зима 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: