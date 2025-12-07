ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хеликоптер с провизии за екипажа на танкера "Кайрос" излетя от Варна
Все още не са изяснени всички обстоятелства как танкерът, ударен от Украйна, е достигнал до българските води край Ахтопол. Това коментира пред bTV вътрешният министър Даниел Митов.
“От информацията, с която разполагаме, не представлява опасност. Той е закотвен, в момента се намира в стабилно положение и състояние. Подготвени са два влекача, които са готови да отидат и да го изтеглят на вече съвсем безопасно място. И разбира се, да се види какво превозва този кораб. Но от това, което знаем, и информацията, която имаме - не представлява опасност, поне нямаме такива данни“, коментира Даниел Митов.
"Мога уверено да кажа, че и в двата случая ние нямаме сериозни проблеми. Екипажът декларира сутринта, че е в добро физическо и психическо състояние, има все още храна и вода и известни запаси от батерия за комуникационните средства“, посочи той.
"Ние ще подготвим операция на два етапа с качване на наши експерти и инспектори от състава на Министерството вътрешните работи, "Гранична полиция“ и "Морска администрация“, които да извършат огледа, да установят личен контакт с екипажа и оценявайки на място безопасността, което е изключително важно за нас, да се предприемат мерки за сваляне на част от екипажа - които са заявили, че имат такова желание“, разясни Румен Николов, директор на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА "Морска администрация“.
"Защо този танкер е на мястото, на което се намира, ще бъде изяснено най-вероятно утре от дипломатическите служби на България и Турция“, посочи още той.
