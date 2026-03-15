Ние сме определили критерии, които са подоходни. Тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира точно увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали през изминалите седмици. Това заяви пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров.

По негови думи мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска от конфликта в Близкия изток. 

"В момента виждаме, че увеличение на цените в България са най-ниски в Европа, дори сравнено с нашите съседни държави. Разликата е между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца", каза Гюров.

Той уточни, че средствата, които са между 20 и 30 млн. евро, ще дойдат от бюджета. 

Относно подготовката за изборите, той каза, че има 7 досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.