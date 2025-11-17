© Гъста мъгла на АМ "Тракия" в областите Пазарджик и Пловдив. Това съобщи редовен читател на "Фокус".



По думите на пътуващите видимостта е затруднена. "Трябва да се внимава и да не се изпреварва рисково", предупреждават още.



Шофирайте с повишено внимание и със съобразена скорост!