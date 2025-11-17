ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
По думите на пътуващите видимостта е затруднена. "Трябва да се внимава и да не се изпреварва рисково", предупреждават още.
Шофирайте с повишено внимание и със съобразена скорост!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 71
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Минчева: Частният, а не общественият сектор генерира приходи
09:58 / 17.11.2025
Милен Велчев: Изкуственият интелект навлиза, населението намалява...
09:34 / 17.11.2025
Голяма промяна предстои с болничните листове от догодина
09:23 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроце...
08:54 / 17.11.2025
Строги проверки на личните документи при превалутиране на левове ...
08:37 / 17.11.2025
Важно за всички, които получават българска пенсия и живеят в чужб...
08:29 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS