Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
Автор: Ваня Кузманова 15:06Коментари (1)238
©
"Темата за пенсионната система е много чувствителна за обществото и затова считам, че следва да се подхожда изключително внимателно по отношение на всяка конкретна промяна. Най-важната цел трябва да бъдат адекватните пенсии“. Това заяви министърът на труда и социалната Борислав Гуцанов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което бяха обсъдени предложените от Министерството на финансите промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи въвеждането на мултифондовете при управлението на средствата за т.нар. втора пенсия.

"Независимо от различния начин, по който се определят размерите на пенсиите от Държавното обществено осигуряване и от Универсалните пенсионни фондове, смятам за неприемливо две пенсии да са по-малко от една. Разбирам, че с тези промени се цели по-голяма доходност, но дали са взети всички фактори под внимание?“, попита министър Гуцанов. Той припомни, че от 2000 г., когато е въведен сегашният тристълбов модел на пенсионната система у нас, досега –25 години по-късно, голяма част от проблемите, които е трябвало да бъдат преодолени, все още са налице.

Борислав Гуцанов изрази опасения, че с прибързани промени те могат отново да не бъдат решени. "Трябва да направим така, че хората да се чувстват по-сигурни и да получават по-добри пенсии“, каза министърът.

Министър Гуцанов обърна внимание на факта, че по данни на Комисията за финансов надзор над 80% от осигурените лица в универсалните пенсионни фондове са разпределени служебно, тъй като не са направили активен избор. Затова от Министерството на труда и социалната политика не приемат предложението за служебното разпределяне в най-високорисковите подфондове на хората до 50 години. "Нашата цел е хората да бъдат стимулирани да правят информиран избор, особено при въвеждането на мултифондовата система“, каза той.

Министърът на труда и социалната политика коментира и събираните от пенсионните дружества такси и удръжки, като обърна внимание, че предвиденият в законопроекта модел на формирането им не е достатъчно добре обоснован. В него е предвидено поетапно намаляване на инвестиционната такса, но и плавно увеличаване на таксата, изчислена върху дохода, реализиран от управлението на средствата. Запазва се и удръжката от всяка осигурителна вноска, макар и да намалява от 3,75 на сто до 2,10 на сто през 2036 г.

"По наша информация няма такава такса в останалите държави – членки на Европейския съюз, въвели мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване“, отбеляза министърът. Той цитира данни на Комисията за финансов надзор, според които приходите на универсалните пенсионни фондове от такси и удръжки надхвърлят 219 млн. лв. за деветте месеца на годината.

"Искаме да сме сигурни, че всяка промяна е в полза на хората“, подчерта министър Гуцанов и заяви, че МТСП предлага плавно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска до нейното пълно премахване.


0
 
 
Адекватни май само са заплатите на полицаите, прокурорите и съдиите
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

