|Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
"Независимо от различния начин, по който се определят размерите на пенсиите от Държавното обществено осигуряване и от Универсалните пенсионни фондове, смятам за неприемливо две пенсии да са по-малко от една. Разбирам, че с тези промени се цели по-голяма доходност, но дали са взети всички фактори под внимание?“, попита министър Гуцанов. Той припомни, че от 2000 г., когато е въведен сегашният тристълбов модел на пенсионната система у нас, досега –25 години по-късно, голяма част от проблемите, които е трябвало да бъдат преодолени, все още са налице.
Борислав Гуцанов изрази опасения, че с прибързани промени те могат отново да не бъдат решени. "Трябва да направим така, че хората да се чувстват по-сигурни и да получават по-добри пенсии“, каза министърът.
Министър Гуцанов обърна внимание на факта, че по данни на Комисията за финансов надзор над 80% от осигурените лица в универсалните пенсионни фондове са разпределени служебно, тъй като не са направили активен избор. Затова от Министерството на труда и социалната политика не приемат предложението за служебното разпределяне в най-високорисковите подфондове на хората до 50 години. "Нашата цел е хората да бъдат стимулирани да правят информиран избор, особено при въвеждането на мултифондовата система“, каза той.
Министърът на труда и социалната политика коментира и събираните от пенсионните дружества такси и удръжки, като обърна внимание, че предвиденият в законопроекта модел на формирането им не е достатъчно добре обоснован. В него е предвидено поетапно намаляване на инвестиционната такса, но и плавно увеличаване на таксата, изчислена върху дохода, реализиран от управлението на средствата. Запазва се и удръжката от всяка осигурителна вноска, макар и да намалява от 3,75 на сто до 2,10 на сто през 2036 г.
"По наша информация няма такава такса в останалите държави – членки на Европейския съюз, въвели мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване“, отбеляза министърът. Той цитира данни на Комисията за финансов надзор, според които приходите на универсалните пенсионни фондове от такси и удръжки надхвърлят 219 млн. лв. за деветте месеца на годината.
"Искаме да сме сигурни, че всяка промяна е в полза на хората“, подчерта министър Гуцанов и заяви, че МТСП предлага плавно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска до нейното пълно премахване.
