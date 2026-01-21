ИЗПРАТИ НОВИНА
Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36
©
Симеон Кулиш, историк и обществен деец, се е сблъскал с необичайна ситуация в търговски обект, след като касиерката отказала да приеме банкнота от 10 евро.

Според нея купюрът "не изглеждал като техния“, което оставило Кулиш с усещането, че се съмнява в автентичността на банкнотата.

"В погледа ѝ видях дори съмнение за фалшификат“, разказва Кулиш в социалните мрежи. В крайна сметка той платил с друга банкнота и продължил нататък.

По-късно същия ден той посетил банка, където служител потвърдил, че банкнотата е автентична. Според банковия експерт купюрът е от по-стара емисия, но остава редовно платежно средство.

"Това показва, че стари банкноти, които все още са в обръщение, могат да предизвикат объркване, особено ако касиерът не ги разпознава веднага“, коментира Кулиш.

Кулиш препоръчва на другите клиенти да бъдат подготвени за подобни ситуации, особено когато плащат със стари купюри.


