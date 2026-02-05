ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Клиенти чакаха пред офиса на енергийния доставчик във Велико Търново, за да платят сметките си за миналия месец, които по техните думи са завишени с близо 50%.
"Затова дойдох - да се консултирам какво потребление имам и дали съответства на това, което аз съм сметнал вкъщи. Този месец е по-топъл от предишния, не е по-студено, но е по-скъпо! Сегашна сметка е 240 евро, /а за миналия месец колко беше?/ 100 и нещо, може би с 50 процента е отгоре", възмущава се Стефан Божанов пред Bulgaria On Air.
"Пускаме радиатор, даваме 15-18 градуса и плащаме двойно. Плащахме 100 миналата година, сега плащаме 120-130….Ние сме пенсионери с малки пенсии, така ни се отразява, особено зимно време. Ще се справим като ядем по-малко", сподели Илиана Аврамова.
От енергийното ведомство потвърдиха за по-големите числа във фактурите на домакинствата. И обещаха проверки.
"В зависимост от различните региони между 15 и 30%. Ние ще търсим дали енергията, която е предоставена от държавата от битовите потребители чрез крайните снабдители съответства на количествата на тази енергия, която е предоставена, дали са правилно отчетени периодите, дали са правилно засечени данните от измервателните уреди", обясни министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.
Десетки жалби за по-високи сметки за ток за периода декември 2025 година - януари 2026 г. са изпратени и до омбудсмана, като повечето са от социално слаби и пенсионери.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 403
|
|предишна страница [ 1/68 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, пот...
09:32 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026
Известна бизнесдама също е давала пари на убитите в хижата
08:39 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS