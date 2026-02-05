ИЗПРАТИ НОВИНА
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
©
Извънредни проверки на енергийното министерство и КЕВР заради завишени сметки за ток. Битови потребители във Велико Търново сигнализират за масово поскъпване на тока, отразено през януари, което достига до 50%. 

Клиенти чакаха пред офиса на енергийния доставчик във Велико Търново, за да платят сметките си за миналия месец, които по техните думи са завишени с близо 50%.

"Затова дойдох - да се консултирам какво потребление имам и дали съответства на това, което аз съм сметнал вкъщи. Този месец е по-топъл от предишния, не е по-студено, но е по-скъпо! Сегашна сметка е 240 евро, /а за миналия месец колко беше?/ 100 и нещо, може би с  50 процента е отгоре", възмущава се Стефан Божанов пред Bulgaria On Air.

"Пускаме радиатор, даваме 15-18 градуса и плащаме двойно. Плащахме 100 миналата година, сега плащаме 120-130….Ние сме пенсионери с малки пенсии, така ни се отразява, особено зимно време. Ще се справим като ядем по-малко", сподели Илиана Аврамова.

От енергийното ведомство потвърдиха за по-големите числа във фактурите на домакинствата. И обещаха проверки.

"В зависимост от различните региони между 15 и 30%. Ние ще търсим дали енергията, която е предоставена от държавата от битовите потребители чрез крайните снабдители съответства на количествата на тази енергия, която е предоставена, дали са правилно отчетени периодите, дали са правилно засечени данните от измервателните уреди", обясни министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Десетки жалби за по-високи сметки за ток за периода декември 2025 година - януари 2026 г. са изпратени и до омбудсмана, като повечето са от социално слаби и пенсионери.



