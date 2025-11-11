ЗАРЕЖДАНЕ...
|Граждани организират протест срещу жестокостта към животните
Протестът ще бъде на 13.11.2025 г. с начален час 16:30 пред Военномедицинска академия (ВМА). Гражданите искат следното:
-Справедливост за Мая
-По-строги наказания за насилие над животни
-Реални действия от институциите
"Фокус" припомня, че в столичния квартал "Разсадника“, мъж прегази кучето Мая – любимо на местните хора, за което се грижат вече 14 години. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.
"Вместо да помогне, извършителят напуска местопроизшествието, а случилото се е заснето от камери.Нека всички съпричастни към каузата за защита на животните се съберем. Нека покажем, че животът на всяко същество има значение. Да не мълчим пред жестокостта', написаха организаторите на протеста.
