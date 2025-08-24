Голямата промяна в известна верига за дрехи втора употреба в България вече е факт

© Известните верига магазини за дрехи втора употреба, позната до момента като "Мания“, обяви официално на своя сайт, че преминава в нов етап от развитието си и вече ще се нарича "Магия“.



От ръководството подчертават, че това не е просто смяна на името, а стъпка към изграждането на нова философия – повече стил и вдъхновение в предлаганите продукти.



Новото име идва с желание да вдъхновява клиентите, да носи свежест и индивидуалност, и да превръща пазаруването в емоция. Въпреки промяната, брандът запазва своята страст към достъпната мода, която през годините е привлякла хиляди клиенти.



От "Магия“ подчертават, че компанията залага на близостта и искреното отношение към клиентите.



"Отнасяме се към тях така, както и към всеки член на екипа – с честност, коректност и уважение“, се казва в официалното съобщение.



Според експерти, смяната на името е част и от по-широката тенденция за модернизиране на имиджа на веригите за second-hand и outlet стоки в България. През последните години този сегмент се утвърждава не само като бюджетна алтернатива, но и като ниша за устойчиво и екологично пазаруване.



С новото си име и философия, "Магия“ се стреми да надгради изграденото доверие и да предложи на клиентите не просто продукти, а емоция и вдъхновение при всяко посещение.