Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15
©
Румънската верига кафенета 5 to go навлиза на българския пазар с амбициозен план за откриване на 150 локации в следващите 3–4 години.

Благодарение на стабилната си бизнес стратегия и развита франчайз система, 5 to go е седмата по големина верига кафенета в Европа и най-голямата в Източна Европа. С над 650 локации в Румъния и 55% пазарен дял, компанията е сред най-посещаваните франчайзи в северната ни съседка през последното десетилетие.

След успешни пилотни тестове в България с две кафенета в Русе, веригата планира да открие нови стратегически обекти в цялата страна, като първоначално експанзията ще започне от София и ще обхване региони с висок потенциал. Паралелно, от 2025 г. 5 to go стартира бизнеса си с продукти за ритейл сектора в България, вече чрез партньорство с веригата Minimart и местен дистрибутор.

"Нашият план е да навлезем на българския пазар с бизнес модел, подобен на този в Румъния. Ще се фокусираме основно върху франчайз локации, като същевременно ще открием и някои свои обекти, които впоследствие също ще бъдат предоставени на франчайзополучатели. Целта ни е България да стане вторият по важност пазар след Румъния и да бъде успешен пример за развитието ни в региона. Партньорството ни с фонда INVENIO има важен принос в този процес, като чрез него имаме достъп до ценна информация за тенденциите на българския пазар и до техния опит в развитието на множество бизнеси в региона", сподели Раду Савопол, съосновател на 5 to go.

5 to go ще следва утвърдената стратегия за съотношение цена–качество, предлагайки на клиентите качествено кафе на достъпни цени. Продуктите ще се предлагат в пет фиксирани ценови нива – 1, 1.5, 2, 2.5 и 3 евро. Локациите ще бъдат с два вида дизайн – 2.0 и 3.0, с модерен, комфортен и енергичен стил и площ между 20 и 30 кв. м.

В София ще бъде открит голям представителен обект, който ще включва 5 to go Academy за професионални обучения за баристи и офис за франчайз операции.

Франчайз договорът в България ще е валиден за 7 години, с 4% роялти, 1.5% маркетингова такса и първоначална такса 4500 евро. Инвестицията за обект "до ключ“ ще варира между 18 000 и 25 000 евро, включително оборудване, разрешителни, първоначално зареждане и вътрешно обзавеждане.

С модерен дизайн, достъпни цени и доказан бизнес модел, 5 to go цели да се утвърди като значим играч на българския пазар на кафе, като франчайз системата ще бъде основният двигател на разширението, предоставяйки на местните предприемачи възможност да се присъединят към успешна концепция, базирана на простота, бързина и приятелско изживяване в кафенето.







baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 24 мин.
0
 
 
Никой не отворя производства, всеки гледа да е магазин, кафене, бензиностания, дюнерджийница..
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Проф. Христова: COVID-19 атакува отново
11:12 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от конфликта с шефа на полицията в Ру...
10:18 / 09.09.2025
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощ...
09:49 / 09.09.2025
Купуват, ремонтират и продават - пазарът на жилища е в апогея си
09:40 / 09.09.2025
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма ...
09:32 / 09.09.2025
Инцидент със 70-годишен водач на тротинетка от Пловдив
10:35 / 09.09.2025

