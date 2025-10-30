ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди левове за център за деца с увреждания, а такъв няма!
Автор: ИА Фокус 15:47
© bTV
Дългогодишният председател на пациентска организация Станимир Хасърджиев и баща му са измамили техни близки за стотици хиляди лева. За това сигнализират роднини на доктора, който в момента е в ареста по обвинения за принуда с оръжие и държане на наркотици. 

Венета Михайлова е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана.

Занимават се с търговия. Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски центъра за деца с увреждания.

Избират мястото – Сливен. Оттам е семейството на Хасърджиев. Идеята е тя да финансира, а те да помагат.

"Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова.

Венета първо изпраща пари кеш.

"На вуйчо на името са изпратени 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. "Просто се доверих“.

Изпраща ни и документите.

От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.

"Когато започнах да питам за отчет, ето тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.

Разказва, че многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му. Без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.

От bTV потърсиха бащата на обвиняемия Станимир Хасърджиев. Имотът на семейството е в сливенските минерални бани - къща за гости, лятна градина и басейн.

Там срещат жена. "Той го няма. Никаква не съм. Никаква не съм на Станимир. Нищо не знам и не мога да кажа нищо. Не познавам Венета“, твърди жената.

След като показват кадрите на Венета, тя е категорична – именно това е майката на Станимир Хасърджиев.

Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис останаха в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.

Хасърджиев твърди, че нищо не  е направил и ще го докаже.

Четиримата са обвинени за принуда с оръжие срещу 20-годишно младеж. В сигнала си той твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.

Анастасиос Михайлидис признава, че е бил в апартамента във въпросната нощ. Но за кратко, твърди той. И казва, 20-годишният младеж  е дошъл с друг от обвиняемите. Оръжие в апартамента не е виждал, казва още ексмоделът. От прокуратурата контрират.

"Установени са по действията по разследването. Едното е законно, другите не са“.

Хасърджиев има и второ повдигнато обвинение - за държане на наркотици. На влизане в залата дългогодишният председател на пациентска организация заяви, че подозира, че арестът му не е случаен.

"Това е заради сигнал срещу Андрей Дамянов. 3 години няма нищо“.

Цитираният бивш член на надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов е категоричен - срещу него няма заведени дела. И допълва - в икономическа полиция преди 3 години срещу Хасърджиев тогавашното ръководство на Касата е подало сигнал за нередности в управлението.


30.10.2025 Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
30.10.2025 Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена, или мъж, ако е насилник?
29.10.2025 Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандала с Росен Белов
29.10.2025 Мариан Бачев: Това е толкова обидно
29.10.2025 Адвокат за д-р Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от мен
28.10.2025 Мариан Бачев: Не съм сплашвал Делян Георгиев
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо ...
14:16 / 30.10.2025
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025

