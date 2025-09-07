ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма опашка на "Маказа" посока България
"Фокус" припомня, че утре също е почивен ден, което вероятно също ще засили трафика при прибирането към страната.
Шофирайте внимателно!
Лисици превземат жилищен квартал
10:00 / 07.09.2025
Първите 900 да очакват глоби от тол камерите
09:59 / 07.09.2025
Пожарникарите продължават с борбата с огъня в Рила
11:17 / 07.09.2025
Може и да минете през камерите с нормална скорост, но пак ще ви г...
08:49 / 07.09.2025
Последен шанс за море, казваме чао на лятото
21:51 / 06.09.2025
Напредък по казуса със забавените ТЕЛК решения
21:42 / 06.09.2025
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
