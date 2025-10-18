Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони

© "Банка ДСК" АД публикува извествие за предстоящи промени в Общите условия на банката за предоставяне на платежни услуги на физически лица и Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица, в сила от 01.01.2026 г.



"Уважаеми клиенти,



1. Считано от 01.01.2026 г. и във връзка с изпълнението на задължението на банката по Закона за въвеждане на еврото в Република България са извършени актуализации на специалните ценови условия включени в плановете за ежедневно банкиране и за спрените от продажба пакети за физически лица за календарната 2026 г. В допълнение, считано от 01.01.2026 г., дължимата месечна такса за обслужване на поддържания от Вас план / пакет ще се събира вече в евро.



2. Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2026 г., Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги, както и Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се изменят, като основните промени са:



Общи условия за предоставяне на платежни услуги



1. Обединяване на Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и Общите условия за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки в един общ документ;



2. Промени, свързани с въвеждане на уведомления чрез push-съобщения в електронните канали;



3. Промени, свързани с услугата по заплащане на комунални услуги и въвеждане на максимален лимит за тези плащания;



4. Промени, свързани с преустановяване на предлагането на директен дебит;



5. Промени, свързани с платежните инструменти (виртуална карта) за извършване на операции по сметки за електронни пари;



6. Промени, свързани с отпадането на лева като платежно средство в страната и преустановяване на водене на сметки и извършване на платежни операции в лева, както и промяна на стойности, посочени в лева;



7. Промени в реда за извършване на платежни операции от непълнолетни лица;



8. Промени в обхвата на депозитите, подлежащи на гарантиране от ФГВБ.



Общи условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки



1. Общите условия по договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки се обединяват с Общите условия на "Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и престават да съществуват като самостоятелен документ



С всички промени в Общите условия можете да се запознаете тук.



Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите писмено сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2026 г.



С уважение,



Екипът на Банка ДСК"