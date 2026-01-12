Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика

© Законопроектът за въвеждане на максимална търговска надценка върху стоки от т.нар. "кошница на домакинството“ противоречи на основните принципи на пазарната икономика, Конституцията и правото на Европейския съюз. Това се посочва в официална позиция на Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява голяма част от водещите търговци на бързооборотни стоки в България.



Според организацията предложената регулация ще навреди едновременно на потребителите, българските производители и търговците, като създаде сериозни рискове за икономическата стабилност и функционирането на пазара.



От СМТ подчертават, че законопроектът е в пряко противоречие с чл. 19, ал. 1 от Конституцията, според който икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива. Ограничаването на цените и надценките чрез административен акт нарушава свободата на договаряне и подменя пазарните механизми на търсене и предлагане.



"Историческият опит показва, че държавната намеса в ценообразуването почти неизменно води до дефицити, изкривяване на пазара и дългосрочно повишаване на цените“, посочват от Сдружението.



Законопроектът противоречи и на европейското право – по-специално на чл. 119 от Договора за функциониране на ЕС и чл. 16 от Хартата на основните права, които защитават свободата на стопанска дейност и свободното определяне на цените.



СМТ обръща внимание, че подобни мерки подлежат на задължителна нотификация пред Европейската комисия по директивите за услугите на вътрешния пазар и за техническите регламенти. Проверка в системата TRIS показва, че България не е изпълнила това задължение.



"Приемането на законопроекта без нотификация ще доведе до наказателна процедура срещу страната, като финансовите санкции отново ще бъдат за сметка на данъкоплатците“, предупреждават от Сдружението.



Позицията напомня, че европейските институции последователно отхвърлят мерки за контрол на цени и надценки. През септември 2024 г. Съдът на ЕС обяви за несъвместими с правото на Съюза унгарските ограничения върху цените на основни храни, а през декември 2025 г. Европейската комисия официално призова Будапеща да прекрати подобни практики.



Подобни политики, според СМТ, са довели до рекордно висока инфлация именно в държавите, които са ги прилагали – Унгария, Хърватия и Румъния.



Особено остри са критиките към механизма за изчисляване на "максималната търговска надценка“ от 20% за цялата верига – от производител до краен търговец. Според СМТ това е фактически невъзможно за прилагане, тъй като търговците нямат достъп до производствената себестойност или разходната структура на своите доставчици – информация, която представлява търговска тайна.



За да бъде спазен законът, операторите по веригата биха били принудени да обменят чувствителни данни и да координират ценовото си поведение – действия, които са пряко забранени от европейското и националното антитръстово право.



"Законопроектът на практика принуждава бизнеса да нарушава закона за защита на конкуренцията, като същевременно не му дава възможност да провери дали изобщо спазва новите правила“, се казва в позицията.



От СМТ подчертават, че законопроектът смесва понятията "търговска надценка“ и "печалба“. В търговията с храни нетната печалба традиционно е между 1% и 3%, а брутният марж покрива разходи за заплати, наеми, енергия, логистика, амортизации и бракуване на стоки.



При таван от 20% за цялата верига търговците на дребно ще бъдат принудени да продават на загуба, особено ако производителят вече използва 10–15% марж. Най-тежко ще бъдат засегнати малките и кварталните магазини, които имат ограничен асортимент и по-високи относителни разходи.



Сдружението оспорва и основния аргумент за "социална необходимост“. Данните на НСИ показват, че през 2025 г. инфлацията при храните е ниска и стабилна, а в някои месеци дори отрицателна. Според СМТ пазарът е в равновесие и липсват извънредни обстоятелства, които да оправдаят толкова драстична държавна намеса.



"При липса на реална ценова криза и при очевидно противоречие с Конституцията и правото на ЕС, Законопроектът е лишен от правно и икономическо основание“, обобщават от Сдружението за модерна търговия. Според организацията социалната защита на уязвимите групи следва да се осъществява чрез целенасочени социални политики, а не чрез общи мерки, които изкривяват пазара и в крайна сметка вредят на всички.