Големите вериги: Прекомерният контрол заплашва да унищожи конкуренцията и търговците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04
©
Виждам изключително коректно превалутиране на цените, заяви пред БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Членове на това сдружение са: "Билла България", "ДМ България" ЕООД, "Кауфланд България ЕООД и Ко" КД, "Лидл България ЕООД & Ко" КД и др.

Според него хората вече са започнали да свикват с двойното обозначаване на цените и нямат тези притеснения, които имаха в началото.

Той смята, че няма да има проблем с пренастройката на касовите апарати след дадената отсрочка.

Вълканов коментира промените в Закона за еврото. По думите му такива сериозни промени не се правят в последния момент. С това бяха свързани основните притеснения на бизнеса, допълни той. 

"Наложи се да водим активен диалог в изключително кратки срокове с властта. Това допълнително внесе несигурност от страна на бизнеса, като се появява допълнителна несигурност и от страна на гражданите. Това трябваше да се избегне".

"В опита си да демонстрира държавата, че здраво е стегнала юздите и че няма да допусне никакви пазарни манипулации - няма нищо лошо в това, но е много трудно да се поддържа правилният баланс, когато държавата иска да се ангажира с една тема и успоредно с това да не се пречи на бизнеса да върши своята работа. Държавата вече е на път да наруши този баланс и го нарушава. Основната работа на търговеца не е да дава безкрайни справки, данни и да се занимава с проверки, които отнемат часове. Всичко това изключително много натоварва екипите както в административните офиси, така и тези, които са на първа линия в магазините. И от едно добро желание за контрол всъщност се получава едно извратено усещане за свръхконтрол, който е на път да увреди ежедневната работа на търговците на дребно", коментира Николай Вълканов.

Според него има опасение у бизнеса, когато държавата, без да има извънредни обстоятелства, си гласува извънредни правомощия: 

"С извънредните правомощия, които се дават на МС - да определи дали са налице някакви резки повишения на цените, без да е ясно каква е дефиницията за това, да прецени по собствено усмотрение какви мерки да вземе - всичко това, без санкция на НС, за мен лично е потъпкване на парламентаризма. Не мога да си обясня как е възможно самите народни представители да гласуват, че МС може да прави каквото си иска, без тяхната санкция. Това е предпоставка за изключително груба намеса на пазарните отношения".

А за "Магазин за хората" изказа мнението си: "Според мен щеше да е много по-добра инвестиция - вместо 10 млн. лв., да бяха отделени 200 000 лв., които да създадат един експонатен магазин в центъра на София, който да бъде като музей на държавните магазини по времето на социализма, за да напомни на хората и малкото избор, който имаше на щанда, и липсата на стоки, и търговията, която се извършваше под щанда. Ако искаме това да се върне, много жалко".

Според него обществото е станало много безкритично към това поведение на държавата.

По думите му единственото, което пази интереса на потребителя в момента, е конкуренцията, свободният пазар и възможността за достъп до широк набор от стоки на атрактивни цени. 

"Поставени между чука и наковалнята в крайна сметка търговците може да започнат да окапват в един момент. Това е изключително дълъг период на тормоз, който ще продължи до 8 август следващата година в най-добрия случай, защото не е ясно дали няма да бъде продължен. В крайна сметка от едно доста добро положение на пазара на храни на дребно, каквото имаме в момента в страната, макар и със своите недостатъци, да стигнем до една много по-неприятна ситуация, в която и конкуренцията вече е намаляла, и търговците не са останали толкова много, и производители не са останали толкова много. С всичките тези законодателни промени и мерки, които се готвят, и директната намеса на пазара - това би бил естественият ход на нещата", смята Вълканов.

До 12 август може да се дават мнения и коментари по Закона за доставки на храни. Според него нито една от критиките не е отразена. В сегашната си версия той е още по-рестриктивен и още по-ограничаващ бизнеса, изказа мнението си той и добави:

"Ако правителството иска една много бърза наказателна процедура от ЕК, нека продължава в този дух".

"Надявам се на малко разум и на възстановяване на баланса. Очевидно е, че държавата изостава в събирането на приходната част на бюджета, има изключително раздути разходи, които не могат да бъдат покрити по друг начин, освен и с външен дълг, което също се сключва. Разрушавайки балансите в търговията, в крайна сметка държавата може да остане от два стола на земята", предупреди той и препоръча:

"Това пренавиване, което е на път да скъса пружината, мисля, че трябва да бъде върнато назад".


предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

