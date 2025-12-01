ИЗПРАТИ НОВИНА
Главчев налага реформи в Сметната палата - реже щатове и въвежда нови правила за бонуси
Автор: Вилислава Ветренска 08:52Коментари (0)218
©
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предприема административна реформа в одитната институция с цел по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика. Закриват се незаети щатни бройки, освобождават се служители, придобили право на пенсия, и се прилага нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за работещите в палатата.

Това става ясно след изготвена справка по повод медийни запитвания и въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

През ноември 2025 г. 37 служители на Сметната палата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, получиха предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени.

На 21 ноември 2025 г. със заповед на председателя на Сметната палата са закрити 5% от щатните бройки в администрацията.

На 26 ноември, по предложение на Димитър Главчев, Сметната палата прие решение за структурна промяна в администрацията – да бъде закрит един отдел, с което се закрива още една щатна бройка.

Мерките за оптимизиране на състава са част от по-широка реформа, свързана с въвеждане на нови правила за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), като се определя таван на сумите, както и с усилия за привличане на нови, млади специалисти в одиторския състав – с актуални знания и умения, отговарящи на съвременните потребности.

ДМС за допълнително положен труд, който е извън обхвата на професионалните задължения на експерти, ръководители, директори и друг персонал, ще може да се разпределя само при реализирани икономии в бюджета на институцията и по нови правила. Въвежда се обективен критерий, според който се определя размерът на ДМС. В зависимост от оценките, които получават от своите ръководители, те могат да получават до две заплати, а ръководството – до една заплата на тримесечие. Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив.

Успоредно с това Сметната палата полага усилия за попълване на незаетите бройки в одиторския състав, като се стреми да привлече повече млади кадри.

През 2025 г. до момента са обявени и проведени пет външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, назначени са десет. Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.







