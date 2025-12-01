ЗАРЕЖДАНЕ...
|Главчев налага реформи в Сметната палата - реже щатове и въвежда нови правила за бонуси
Това става ясно след изготвена справка по повод медийни запитвания и въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
През ноември 2025 г. 37 служители на Сметната палата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, получиха предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени.
На 21 ноември 2025 г. със заповед на председателя на Сметната палата са закрити 5% от щатните бройки в администрацията.
На 26 ноември, по предложение на Димитър Главчев, Сметната палата прие решение за структурна промяна в администрацията – да бъде закрит един отдел, с което се закрива още една щатна бройка.
Мерките за оптимизиране на състава са част от по-широка реформа, свързана с въвеждане на нови правила за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), като се определя таван на сумите, както и с усилия за привличане на нови, млади специалисти в одиторския състав – с актуални знания и умения, отговарящи на съвременните потребности.
ДМС за допълнително положен труд, който е извън обхвата на професионалните задължения на експерти, ръководители, директори и друг персонал, ще може да се разпределя само при реализирани икономии в бюджета на институцията и по нови правила. Въвежда се обективен критерий, според който се определя размерът на ДМС. В зависимост от оценките, които получават от своите ръководители, те могат да получават до две заплати, а ръководството – до една заплата на тримесечие. Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив.
Успоредно с това Сметната палата полага усилия за попълване на незаетите бройки в одиторския състав, като се стреми да привлече повече млади кадри.
През 2025 г. до момента са обявени и проведени пет външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, назначени са десет. Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.
