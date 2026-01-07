Гласове от Южна България: Кошмарът продължава!

© Димитринка Иванова Кошмарът продължава!



"Дружба“ е под вода! Не можем да влезем в домовете си!“, споделят жители на крумовградския квартал.



Припомняме, че 110 литра на квадратен метър са се изсипали до 12,00 часа днес. Дъждът продължжава да вали.