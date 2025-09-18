ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е над закона
За инцидента тя сподели в профила си във фейсбук, където публикува и снимка с номера на наглеца, каращ известна марка автомобили. Ето какво написа Гунчева:
"На 15 септември един безразсъден човек се самоуби, карайки с 218 км/ч. Части от тялото му бяха разпръснати по пътното платно. В края на деня автомобил с номер СВ2135СК можеше да ни убие с големия ми син на Околовръстното. Нямам видеорегистратор, но ще си сложа и призовавам всички да го направят. И децата знаят, че ограничението е 80 км/ч. Шофьорът на този автомобил ни настигна с много по-висока скорост, започна да присветва и, когато не се отместих, ни изпревари отдясно.
Сигнализирах му, за да напомня, че тази маневра е опасна и извън правилата за движение, а той какво направи?! Натисна няколко пъти рязко спирачката пред мен, за да ми покаже какъв "мъж“ е и да ме сплаши… Показваше и различни пръсти. Той е над закона. Ударилият се с 218 км/ч в 9:30 сутринта на Ботевградско шосе също е над закона… Много други са като тях!
Аз обаче искам да науча децата си да спазват правилата с пример. Искам да мога да ги закарам живи и здрави до тренировка, защото те гледат към бъдещето, а не към дивана, ракията и показването на надмощие. Снимката я направи синът ми — стреснат, това успя да заснеме. Не искам да се страхувам всеки път, когато изляза на улицата. Не искам, когато близките ми тръгнат на път, да се кръстя. Малко ли ви бяха фаталните катастрофи? За къде бързате? Какво показвате с такива действия?"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка
20:13 / 18.09.2025
Проф. Герджиков: Управляващите държат здраво юздите
19:02 / 18.09.2025
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
19:08 / 18.09.2025
Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
17:29 / 18.09.2025
ГДБОП задържа петима в ОПГ за разпространение на наркотици
17:30 / 18.09.2025
Някои предприятия се принуждават да увеличават заплатите, за да з...
16:51 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS