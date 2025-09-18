ИЗПРАТИ НОВИНА
Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е над закона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:05Коментари (0)679
©
Поредното безобразие на пътя е факт. И то на 15 септември, когато онзи безумец се разчлени на "Ботевградско шосе“ в София! За кошмара по родните шосейни настилки алармира журналистът от Би Ти Ви Гергана Гунчева, която е била притисната и тормозена, докато вози големия си син. Някакъв бабаит я изпреварва отдясно, след което умишлено забавя скоростта и започва да набива рязко спирачки в опит да я сплаши.

За инцидента тя сподели в профила си във фейсбук, където публикува и снимка с номера на наглеца, каращ известна марка автомобили. Ето какво написа Гунчева:

"На 15 септември един безразсъден човек се самоуби, карайки с 218 км/ч. Части от тялото му бяха разпръснати по пътното платно. В края на деня автомобил с номер СВ2135СК можеше да ни убие с големия ми син на Околовръстното. Нямам видеорегистратор, но ще си сложа и призовавам всички да го направят. И децата знаят, че ограничението е 80 км/ч. Шофьорът на този автомобил ни настигна с много по-висока скорост, започна да присветва и, когато не се отместих, ни изпревари отдясно.

Сигнализирах му, за да напомня, че тази маневра е опасна и извън правилата за движение, а той какво направи?! Натисна няколко пъти рязко спирачката пред мен, за да ми покаже какъв "мъж“ е и да ме сплаши… Показваше и различни пръсти. Той е над закона. Ударилият се с 218 км/ч в 9:30 сутринта на Ботевградско шосе също е над закона… Много други са като тях!

Аз обаче искам да науча децата си да спазват правилата с пример. Искам да мога да ги закарам живи и здрави до тренировка, защото те гледат към бъдещето, а не към дивана, ракията и показването на надмощие. Снимката я направи синът ми — стреснат, това успя да заснеме. Не искам да се страхувам всеки път, когато изляза на улицата. Не искам, когато близките ми тръгнат на път, да се кръстя. Малко ли ви бяха фаталните катастрофи? За къде бързате? Какво показвате с такива действия?"







