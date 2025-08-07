ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Георги на излизане от ареста: Не съм виновен, искам да си видя детето
Въззивният съд отчете, че задържането на подсъдимия продължава вече почти 2 години и 2 месеца, което значително намалява първоначално обоснованата опасност от извършване на ново престъпление. Подчертано бе, че мярката за неотклонение се различава съществено от наказанието, като действа съвместно с презумпцията за невиновност.
Съдът посочи, че само наличието на обосновано подозрение вече не е достатъчно за продължаващо задържане, съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, според която са нужни допълнителни и убедителни основания.
"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие това един ден да се докаже", заяви пред журналисти Георги Георгиев на излизане от ареста.
"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 284
|предишна страница [ 1/48 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:03 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
19:40 / 07.08.2025
Хакери атакуват от името на куриерски фирми, личните ви данни са ...
19:17 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:30 / 07.08.2025
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на ав...
17:07 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
17:06 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS